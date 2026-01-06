首屆國際佩赫利瓦尼安指揮賽 台灣選拔開跑

由財團法人高雄市望春風文化藝術基金會主辦的「第一屆佩赫利瓦尼安國際指揮大賽（Pehlivanian International Conducting Competition，PICC 2026）」正式啟動，國際初選賽將於今年在全球15座城市同步展開，其中也包括台灣，複賽則預計於斯洛維尼亞舉行，為全球指揮新秀搭建邁向國際舞台的跳板。

主辦單位指出，PICC 2026指揮大賽以「讓世界看見指揮」為核心宗旨，透過嚴謹的評選制度與實際演出、國際合作機會，協助具潛力的指揮人才累積國際能見度，進一步開展其職業指揮生涯。

台灣初賽將於5月14日至15日在國立台灣交響樂團演奏廳舉行，並由國台交協助相關賽事事務。此次台灣賽區報名資格相對開放，只要具備中華民國國籍，且擁有管弦樂指揮訓練背景即可報名，不設年齡上限，打破多數國際指揮大賽對參賽年齡的限制。

本屆賽事即日起開放線上報名，報名截止日期為2026年2月15日，初選結果將於2月底公布，預計選出30名台灣入選者。初選指定曲目皆為雙鋼琴（Two Pianos）形式，詳細曲目可至官方賽事網站查詢。

基金會特別提醒，台灣參賽者須具備中華民國國籍，並於報名系統中將報名地區（Location / Region）選擇為「Taiwan」，否則將無法取得台灣代表資格及後續相關獎助。

初選後，將再選出2至3名台灣代表晉級國際賽事，並由望春風文化藝術基金會提供每位入選者台灣往返斯洛維尼亞的來回機票，同時協助行前行政作業，實質支持台灣指揮人才站上國際舞台。