首屆國際生新型專班491人畢業 擬赴日月光等107家企業工作

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跟著表演的台灣大學生一起律動，491位第一屆新型專班的畢業生，開心完成學業、準備留台工作。

正修科大新型專班畢業生Fuji Dwi Arni說，「我先在合作的企業實習，我認為我的公司是好的企業。」

正修科大新型專班畢業生劉法銘，來自印尼的帝汶島，兩年多前，聽在台的學長說，台灣要開新型專班，受到吸引，從那時侯開始學華語。

劉法銘表示，「申請專班，他們有開雲端華語課程，1年以後你已經加入在學校了，所以你可以來到這邊，我繼續學中文。」

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崑山科大新型專班畢業生周氏青花，在越南唸中文系，語言學習更快，但剛開始到合作企業實習時，面臨挑戰。

周氏青花指出，「同事他們也是第一次和外國人工作嘛，慢慢可是現在我們就像好朋友一樣。」

和同事已無隔閡，周氏青花7月就要成為正式員工，留台工作2年。參與新型專班的日月光表示，第一屆將有至少20位畢業生入職，從事設備工程師。

日月光半導體行政資源中心副總李叔霞回應，「其實我覺得門檻倒不是一個非常大的問題，最大的問題其實是說，我們怎麼樣去找到學生，然後學生怎麼知道我們以及知道台灣，然後願意加入台灣這個行列。」

教育部表示，2024學年度起推動「新型專班」，已培育915人，招生人數和參與合作企業逐漸增加，而企業認為，當越來越多國外學生，看到台灣可訓練出這麽多人才，投入半導體、金融領域，台灣聲譽提升，更好延攬人才。

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