首屆團隊獲3億資金挹注！「智慧創新大賞」開跑 百萬獎金邀競Edge AI

「2026智慧創新大賞」啟動記者會宣布全台最具指標性的AI軟體盛事正式開跑。（圖／林榮芳攝）

經濟部今(20)日宣布「2026智慧創新大賞（Best AI Awards）」正式開跑，最高獎金上看100萬元，特別鼓勵開發者善用GitHub微調在地AI模型，並結合台灣半導體供應鏈打造Edge AI解決方案，吸引國際團隊來台競賽。

比賽分「AI應用」與「IC設計」兩類，延續首屆催生創新應用、發掘潛力團隊宗旨，今年更鎖定Agentic AI（代理式AI）與模型輕量化，加分評選以引導產業升級。得獎團隊享研發補助加碼、國際展會媒合及跨部會投資等優先資源，加速技術落地與商機接軌。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，近期關稅談判順利，因為台灣有硬體的優勢，未來也要把AI整合進來。此大賞不僅選拔代表作，更建構國家級AI舞台，融合軟體創新與台灣IC優勢，強化全球競爭力。他指出，AI正從鑑別式轉向代理式，競賽促成企業、學生與國際交流，帶動百工百業智慧轉型。

首屆「智慧創新大賞」就吸引超過1,000個團隊參賽，堪稱全台最大的AI軟體競賽，除了挖掘與激勵參賽隊伍提出創新技術並可導入應用的解決方案外，也是企業鏈結產業、市場與資本的重要平台。

郭肇中也分享，第一屆得獎團隊經過相關輔導與投資市場接軌，如振生半導體獲1.8億元資金投資、博想醫學也有1億元的挹注，證明競賽助產業鏈結市場與資本。

本次競賽學生組最高獎金30萬元，企業組最高獎金則高達100萬元。即日起至3月16日報名，決賽4月25日舉行，歡迎全台及國際團隊參賽。

