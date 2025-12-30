首屆大專智能運動會登場 德撲、電競四大賽拚腦力

台灣運動史上首度由中華民國大專院校體育總會主辦的「大專智能運動會」，集結圍棋、橋牌、電子競技與德州撲克等智力競技項目，將於1月5日至7日舉行全國總決賽，展現校園世代在腦力運動領域的深厚實力。

為推動多元競技發展，並提升社會大眾對智能運動的理解與關注，大專體總首度攜手台灣圍棋協會、中華民國橋藝協會、中華民國電子競技協會及台灣華人德州撲克競技協會，共同舉辦首屆「大專智能運動會」，總獎金高達新台幣百萬元。

本屆賽會共規劃德州撲克、圍棋、橋牌與電子競技等6大項目、6種類別，吸引大量年輕世代關注。其中，電子競技已被列為2026年名古屋亞運正式競賽項目，備受矚目。過去常被誤解帶有賭博成分的德州撲克，此次也吸引超過千人報名，歷經層層選拔後，晉級選手才能站上全國決賽舞台。

30日舉行的開賽記者會上，大專體總會長王淑音表示，大專體總長期致力於發展多元體育項目，此次首度將德州撲克等4項智能運動整合舉辦，期盼學生不僅能在體能上有所發揮，也能藉此培養臨場反應、策略思考與心理素質。王淑音：『(原音)我也希望藉由這樣子的推動，讓全國的民眾們更能夠了解其實智能運動，它絕對不亞於體能運動，它就是我們腦力激盪，也是另外一種運動。』

多位選手代表也出席記者會，包括2024年晉升為職業棋手、現就讀台灣大學法律系一年級的王惇楷，期許自己能在高手雲集的賽事中取得佳績；曾兩度參與世大運的橋牌選手陳彥蓉，則直言目標就是奪冠。入選2025年亞洲青年運動會電競國手的陳又綱，也將在賽事中挑戰《快打旋風》。

曾奪下第七季德州撲克百萬電視大賽冠軍的政治大學學生蔡政楠，對於德州撲克正式納入大專體總賽事感到非常開心，認為有助於翻轉外界刻板印象。他指出，德州撲克本質涉及數學機率、理性決策與心理素質，並非單純賭博行為。蔡政楠：『(原音)我也相信這次就是大專智能運動會的舉辦，可以讓外界更加在電視台上看到我們那個選手的專業的發揮，知道這真的是一項就是讓人就是很享受的經濟項目，然後他是有很大的智力成分在，然後這次比賽我希望自己可以就是也贏到前幾名，然後然後讓自己有很強的榮譽感。』

首屆大專智能運動會全國總決賽將於1月5日至7日，一連三天在台北 Red Space 多元商務空間登場，所有賽事將由緯來體育台全程直播，邀請全民一同見證校園腦力競技的新里程碑。(編輯：陳文蔚)