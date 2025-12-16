首屆大專校院優良學程暨績優訓練頒獎 13個學程、7間企業獲表揚

首度辦理的「大專校院優良學程暨績優訓練單位頒獎典禮」於今(16)日舉行，全國共13個優良學程、7家績優合作企業獲得勞動部勞動力發展署表揚。(主辦單位提供)

首度辦理的「大專校院優良學程暨績優訓練單位頒獎典禮」於今(16)日舉行，全國共13個優良學程、7家績優合作企業獲得勞動部勞動力發展署表揚。獲頒優良學程代表的長庚科技大學校長范君瑜在致詞時表示，透過參與計畫，更能將產業與教育資源做更緊密的結合，協助學生精進最新護理與照護專業技能，實現畢業即就業的目標。

為肯定與表揚優良學程、績優訓練單位，並發掘具特色及亮點計畫，勞動部勞動力發展署於今（114）年首次辦理大專校院優良學程及績優訓練單位評選活動，並推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」及「大專青年預聘計畫」，獲獎學校不僅在課程設計與就業市場高度連結，更積極與企業合作，提供友善職場與優質勞動條件，使結訓學員更樂於留任，充分展現計畫執行成效與多元化的職場培育成果。

廣告 廣告

勞動力發展署署長黃齡玉表示，感謝所有參與評選的學校與企業夥伴，參與計畫的學校與企業都是培育國家未來人才的重要基石，獲獎學校與企業不僅可獲得各20萬元獎金與獎狀表揚，成功經驗也將作為其他單位推動產學合作的標竿典範。

長庚科大校長范君瑜在致詞時表示，學校長期致力健康照護專業人才培育，為台灣醫療與照護體系提供穩定專業的照護人才，透過勞動力發展署推動的大專就業學程及預聘計畫，校方更能將產業與教育資源做更緊密的結合。

范君瑜也說，採取實務導向的課程內容，協助學生精進最新護理與照護專業技能，再加上工作崗位實務訓練，大大降低醫院新手培訓的過渡期，真正體現畢業即就業的目標。

獲得績優訓練單位肯定的宜特科技副總經理陳文吟指出，業界多傾向進用較有經驗的員工，而青年往往都是在畢業後才開始接觸實務工作，造成的人才斷層，讓求職、求才雙方都陷於困境。

陳文吟特別提到，自從公司參與產學合作計畫，有效縮短青年與與職場需求之間的落差，透過系統化的職場訓練模式，使學生提前接軌產業，並在學校奥企業共同培育下，具備更成熟的專業能力與實務經驗。

115學年度大專就業學程計畫即將開始受理，勞動力發展屬邀請更多校院與企業加入人才培育的行列，並可以參考勞動力發展署青年職訓資源網（https：／／ttms.etraining.gov.tw／eYVTR）各項計畫，共同提升青年勞動競爭力，實現「畢業即就業」的目標。

更多中時新聞網報導

163braces歌頌愛情 穩交李浩瑋7年

PLG》罰丟17球 領航猿仍摘開季3連勝

日本名導原田真人辭世 享壽76歲