首屆客語短劇大賽 總獎金40萬

二○二六客語短劇比賽海報。



（圖：南投縣府文化局提供）

▲二○二六客語短劇比賽海報。



（圖：南投縣府文化局提供）

客家委員會為推廣客語之日常應用，鼓勵民眾發揮創意，以客庄（社區）生活及族群歷史文化為創作主題，辦理「2026客語短劇比賽」，藉由情境式演出設計，強化客語使用的實際經驗，進而擴展客語於家庭與客庄（社區）場域中的使用頻率與習慣，深化客語文化的傳承與扎根。

本次比賽不限年齡與身分，各界人士都可以自由組隊報名，每隊三至二十人為限，且成員中三分之一以上須為二十五歲以下青年。演出內容以客語為主要語言，客語對話比例須達六成以上，每隊演出時間以八至十分鐘為原則。若報名隊伍超過30隊，將先進行劇本初審，擇優30隊進入決賽。

廣告 廣告

本次競賽獎勵豐厚，設有特優獎七萬元、優等獎各五萬元及佳作獎各一萬五千元，並另設「最佳劇本獎」三萬元。為支持團隊創作並降低參賽負擔，主辦單位同步提供排練補助、道具製作補助，以及交通與住宿補助，期望吸引更多團隊投入客語戲劇創作，盡情展現創意與實力。

活動報名時間自即日起至一一四年十二月二十三日（星期二）下午五時止，歡迎全台熱愛戲劇、喜歡客家文化朋友共下演出。比賽將於一一五年三月十四日（六）至十五日（日）在屏東縣佳冬國中舉行，頒獎典禮亦將於現場辦理。

相關活動訊息請至客家委員會官網查詢或洽聯絡窗口：相信創意有限公司，聯絡電話：0989-626-722林小姐/林先生。