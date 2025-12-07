首屆巴金森全國繪畫賽揭曉 207件作品呈現動作障礙族群生命面貌 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸/台北報導

隨著台灣邁入高齡與超高齡社會，巴金森氏症與各類動作障礙議題備受關注。這些疾病不僅影響身體機能，也深刻牽動病友的情緒、家庭互動與社會參與。為讓社會看見病友真實而多面的生命故事，台灣動作障礙學會今年首次舉辦「第一屆全國藝文比賽—巴金森繪畫比賽」，並於今日舉行頒獎典禮，透過創作展現病友面對生活的勇氣與韌性。

台灣動作障礙學會長期投入疾病教育、臨床交流與病友支持，重視病友與家庭在日常中的情緒需求與社會參與。理事長葉篤學表示，推動全國繪畫比賽的初衷，是希望病友透過藝術語言訴說生命故事，也藉由畫筆的精細動作，在創作過程中訓練手部靈活度、專注力與自我表達能力。

本屆共有207件作品參賽，投稿者從國小學童延伸至成年病友與家屬。作品主題多元，從日常、家庭、心境到自我重建皆有呈現。評審指出，今年作品不僅情感真摯，色彩運用、構圖表現也令人驚艷，創作者以細膩筆觸書寫生命歷程，展現真誠、堅韌與不被困境吞噬的力量。

這場比賽讓病友不再只是被照顧的角色，而是站上舞台的創作者，也讓社會得以從新的觀點理解動作障礙族群的生命視角。

醫療的核心從來不只是治療技術，而是「照顧整個人」。面對進行性疾病，醫護團隊必須陪伴病友面對功能退化、維持情緒穩定並協助家屬共同承擔照護壓力。台北醫學大學副校長蔡佩珊指出，護理學院長年深耕社區，從健康促進到疾病陪伴的服務都與巴金森氏症病友需求一致。她也因父親同樣罹患巴金森氏症，更能體會照護旅程中的辛苦與堅持，因此格外肯定本次以藝術陪伴做為支持方式，讓病友得以用創作重建生活的掌控感。

巴金森氏症為慢性神經退化疾病，常見症狀包括手抖、動作遲緩與僵硬等。透過藥物、復健與跨領域照護，病友仍能維持良好生活品質。病友代表李女士分享，她近期接受北醫曾櫻枝副教授的走路治療課程，從姿勢調整到專注訓練，都讓她深刻體會到「專注」的意義—每一個動作都不是理所當然，而是經過拆解、準備與自我提示才能完成。這段經驗也呼應學會推動的「整合式照護」理念，強調身體、認知、情緒與生活支持同等重要，藝術創作更是其中不可或缺的一環。

家屬代表鄭先生分享，在不同階段的症狀變化中，家庭必須不斷調整步伐，良好溝通與穩固的支持系統，是陪伴病友的重要支點。台灣動作障礙學會表示，這些真實故事與作品中展現的創作精神相互映照，讓社會理解疾病並不剝奪生命價值，而是凸顯另一種堅韌與溫度。

未來，台灣動作障礙學會將持續推動病友支持服務、照護教育與社區共融，並以「藝術 × 照護 × 社會理解」的方式，打造更友善的支持環境，陪伴病友與家庭在理解與接納中穩定前行。

