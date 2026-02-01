首屆府城盃七人制橄欖球決賽 六信高中全勝封王

六信高中以全勝戰績在第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽奪冠。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

二０二六年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽一日決賽，充分展現七人制橄欖球速度快、對抗性高的競技特色，六信高中以全勝戰績奪冠，第二名韓國養正高中、第三名八斗高中

，為府城寫下國際青年橄欖球交流的重要篇章。

運動部政務次長黃啟煌致詞勉勵說，「希望借由場上的不放棄，讓學習永遠不放棄。」這次比賽競爭激烈、戰況緊繃，六信高中在多支勁旅中脫穎而出，勇奪首屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽冠軍，展現堅強實力與團隊合作精神，贏得現場觀眾一致喝采。

六信高中與養正高中兩強對壘，六信一開始就發動攻勢，二次達陣及二次攻球門，取得十四分領先優勢，養正頻頻尋找缺口突破，上半場終止前達陣追回五分；下半場互有攻勢，六信掌握球權達陣並成功踢進球門，逐漸拉開比數，但養正不放棄任何機會，飛撲達陣得五分，不過六信在終場前再次達陣，終以二十六比十獲勝。

體育局長陳良乾表示，府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽提供國內外青年選手同場競技、相互切磋的舞台，不僅提升實戰經驗，也深化不同國家之間的體育交流，對於培育青年橄欖球人才及提升台南在國際體育賽事上的能見度，具有正面助益。

體育局指出，未來將持續推動橄欖球等多元運動發展，期盼「府城盃」能逐年成長，成為具代表性的國際青年橄欖球賽事，為台南打造兼具歷史文化底蘊與運動活力的運動城市形象。