首屆府城盃國際青年7人制橄欖球賽31日登場

第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽即將登場，南市體育局長陳良乾及議員歡迎日韓等國內外青年橄欖球勁旅齊聚臺南競技。（記者李嘉祥攝）

第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽將自一月卅一日起至二月一日於臺南市立橄欖球場熱血登場，匯聚臺灣、日本、韓國及香港青年橄欖球勁旅，卅日並舉行賽前記者會，大橋國中競技啦啦隊以表演為選手加油打氣，市長黃偉哲歡迎各界踴躍來觀賽，體驗七人制橄欖球高速對抗與國際交流的競技魅力。

體育局長陳良乾表示，臺南長期深耕橄欖球運動，持續透過舉辦國際及全國性賽事、完善運動場館設施與基層培訓體系，為青年選手打造穩定且具發展性的競技舞台；此項賽事是臺南首次以「府城」為名舉辦的國際青年橄欖球賽事，象徵城市歷史文化底蘊與運動精神的結合，盼透過賽事讓更多民眾認識橄欖球運動的魅力，並提升臺南在國際體育交流上的能見度。

陳良乾局長指出，七人制橄欖球節奏明快、對抗性高，深受年輕世代喜愛，第一屆賽事邀集香港長沙灣天主教英文中學、韓國明錫高中、韓國大邱高中、韓國養正高中、日本鶴來高校、臺灣六信高中、臺灣八斗高中及臺灣臺南一中等國內外學校參賽，除透過競技促進不同國家青年選手交流與學習，也展現市府持續推動國際體育交流及培育青年運動人才具體成果，也歡迎全國民眾於賽事期間進場觀賽，為選手加油，也見證青年橄欖球選手在府城揮灑汗水、追逐榮耀的精彩時刻。