首屆新北市「綠店之星」頒獎 18家餐飲品牌摘星

明天天氣如何？ 週四(27日)另一波東北季風南下，配合中高層短波槽東移，台灣東南方、東方海域才會有比較明顯的雲雨帶形成，但是大致也是往東遠離，對台灣陸地天氣的影響有限，預估僅有大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會，中南部仍是維持雲量偏多的天氣型態。到了後天週五(28日)台灣以東海域的雲雨帶逐漸往東離開，台灣附近又會受到東北季風較乾空氣影響，除了迎風面地區雲量仍較多之外，其他大部分地區都將恢復多雲或有陽光的天氣型態。 週四(27日)白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19-21度，中南部及花東地區高溫也只有22-24度之間，明顯較為偏涼，週四晚到週五(28日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能再度降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到15-17度之間。後天週五(28日)東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，有些地方陽光露臉，各地高溫略有回升不過幅度有限，北部、東北部高溫20-22度，中南部及花東地區高溫則是在23-26度左右，夜晚到週六(29日)清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區可能降到17度上下。 週末期間(29-30日)東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣，適合安排出遊。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫會逐漸回升到24-26度，中部及花東回升到26-28度，南部高溫可能到29-30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯，早出晚歸的朋友要特別注意，並且留意身體健康。 展望下週目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明，其他地方則是日夜溫差變化可能會蠻大，都要持續注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 19 小時前