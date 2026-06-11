首屆新型專班491人畢業 致詞代表來台胖10公斤

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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣國際產業人才教育專班（新型專班）今天共有491人畢業，將依契約投入職場。畢業生代表蔡悅柔坦言，來台成長的不只是知識，也增加了10公斤，夜市要負很大責任。

政府近年積極招攬國際人才來台就業，於113學年度推動的「新型專班」，由政府提供2年學雜費全免獎學金，企業提供每月至少新台幣1萬元的生活津貼。學生畢業後須履行到企業任職的義務，例如領取獎助2年，就須留台就業2年。

教育部今天舉辦首屆新型專班畢業留台就業啟航典禮，共有491名學生順利完成學業，將投入107家合作企業工作。教育部長鄭英耀表示，人才是國家競爭力的關鍵，新型專班近年招生人數、參與企業逐漸增加，與國外合作也越來越緊密。他並祝福畢業生的生命在台灣轉彎，與台灣有更深的連結。

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畢業生致詞代表蔡悅柔來自印尼，就讀於台灣大學化學工程學系碩士班。她回想來台時滿懷著期待和不安，不知道自己能否適應陌生的語言、文化。但在台學習的過程讓她明白，真正影響一個人的，未必是某一堂課，而是在跌跌撞撞的過程中，始終願意鼓勵你、相信你、陪伴繼續前進的人們。

蔡悅柔認為新型專班不僅是提供經濟上的支持，也是一份信任、一個讓夢想逐步實現的力量。畢業是新旅程的開始，期待未來運用自身專業，為社會帶來更多的價值。

蔡悅柔也幽默地說，來台後成長的不只是知識，體重也增加了10公斤，「至於原因，我想台灣的夜市要負很大的責任，或許這也是幸福的證明。」

來自越南、畢業於崑山科技大學的周氏青花表示，新型專班解決大部分的經濟負擔，讓她們可以無後顧之憂學習，當初她一看到簡章，就毫不猶豫地報名。

周氏青花說，來台一開始有些不安，專班人數不多，好在人數沒有影響到學習品質。而更讓她感到安心的是，當其他畢業生正為求職迷茫，專班學生早已透過實習與企業建立連結，不必面對待業的不安，為未來奠定了穩固的基礎。

畢業於正修科技大學的劉法銘，來自印尼鄉下小鎮，當地人很少有出國唸書、就業的機會。他很感謝新型專班讓他能來到台灣，期許畢業走入職場的這一步，不只是一個機會，更是一份zero to hero的責任。

日月光半導體行政資源中心副總經理李叔霞受訪表示，今年約有20名合作的新型專班學生畢業，多數會投入設備工程師工作。台灣面臨少子女化，畢業學生越來越少，科技產業要把人才的餅做大，策略之一是鼓勵更多女性投入，另外就是吸引更多國際生來台並就業。

李叔霞表示，來台的華語門檻不是主要問題，而是如何讓更多的學生得知相關資訊，且願意來台學習和就業，有待業界和政府共同努力。（編輯：張銘坤）1150611