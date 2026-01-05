首屆新竹喜劇節公益場溫馨登場 雲火火舞團愛心零距離

新竹喜劇節系列活動精彩演出，保證讓您從頭笑到尾。





首屆「新竹喜劇節」將於1月10日正式揭開序幕！本次活動不僅帶來滿滿的歡笑，更在歡慶氣氛中注入暖心關懷。主辦單位特別攜手長期投身公益的「雲火火舞團」，聯手舉辦專屬弱勢家庭的公益特演場，邀請新竹市多個弱勢家庭進入劇場，近距離感受表演藝術的魅力，實現「笑聲無界限，愛心零距離」。

「新竹喜劇節」亮點莫過於雲火火舞團的共襄盛舉。雲火火舞團長期秉持著支持公益、回饋社會的初衷，不僅在藝術表演上追求卓越，更積極參與社會服務。本次特別為了新竹市的弱勢家庭，精心策劃了一場下午時段的公益場次演出。透過充滿生命力與美感的表演，雲火火舞團為新竹喜劇節增色不少，更讓現場的大小朋友在笑聲之外，也能感受到來自社會的溫暖支持。

主辦單位「站立風城」團長彭兆駒表示：「我們非常感謝雲火火舞團的熱心參與，因為有他們的加入，讓這場喜劇節不只是娛樂，更成為傳遞幸福與關懷的平台。」

除了暖心的公益場次，新竹喜劇節系列活動正火熱進行中！接下來還有多場風格迥異的精彩演出，保證讓您從頭笑到尾。

這場充滿意義的活動，更有賴於政府與民間企業的全力支持。主辦單位在此特別感謝新竹市政府社會處的指導與協助，讓受助家庭能順利參與；同時感謝遠東SOGO百貨提供場地與資源配套，讓藝術種子能深耕新竹。正是因為各界的共襄盛舉，才能共同為社會盡一分心力。

