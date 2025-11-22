首屆新竹政策黑客松 登場
▲首屆「新竹政策黑客松」登場，眾人合影留念。
新竹市政府首度舉辦的「科技共創，智匯新竹一一四年新竹政策黑客松競賽」昨（廿二）日正式登場，自開放報名即吸引青年熱烈參與，共計六十七組、二百六十八位青年投入挑戰。經過初審遴選，最終有二十六組、一○四位參賽者脫穎而出，展開為期兩天一夜、四十八小時不中斷的創意衝刺。代理市長邱臣遠表示，期待透過青年無限的創意量能，為竹市帶來更多前瞻、跨域的治理想法，推動城市朝向更智慧、更宜居的方向前進。
新竹代理市長邱臣遠廿二日表示，新竹市府團隊持續落實市長高虹安所推動的「智慧治理」、「青年活力」施政策略，積極打造讓市民有感的智慧科技城。市府高度重視青年創意與公共參與，一一四年首度辦理的「新竹政策黑客松」特別祭出高額總獎金新台幣五十萬元，希望透過競賽及許願池方式，凝聚各界夥伴的創新、智慧與巧思，共同擘劃新竹的城市藍圖。
新竹代理市長邱臣遠指出，真正的城市進步，來自於市民的參與與共創。今年「新竹政策黑客松」近六成團隊選擇以新竹交通為主題，顯示青年關心公共議題，也精準點出市府與中央正全力面對的交通挑戰，題目選擇與民生需求高度契合。黑客松不僅是一場競賽，更是一個讓市府與青年朋友直接對話、共同激發創意的平台。
勞青處表示，此次黑客松活動期盼參賽者針對新竹在地需求提出創意解方，讓參賽成果不僅貼近市民生活，也讓提案創造長遠價值。活動設定三大主題，包含：一、「全民反詐，安心家園」，面對詐騙案件層出不窮的社會情況，鼓勵青年以創意方案設計防詐機制；二、「AI創新，智慧城市」，鼓勵運用人工智慧、大數據、物聯網等科技工具，提升市府治理效率與市民生活便利性；三、「政策主題，集思廣益」，由青年自由擷取市民「許願池」提出的政策改善項目，自主發想，促進城市共同參與與共創。
青發中心表示，此屆政策黑客松設有豐厚獎金，競賽部分，前三名可獲得新臺幣十二萬元、十萬元及八萬元；另有創意獎三名，各頒發四萬元。另外，市府特別推出「政策許願池」，邀請大家在十一月二十二日二十三時五十九分前上網到「新竹政策黑客松」（https://114hsinchuhackathon.com/wish/）許下願望、提出創意好點子，不僅有機會獲得好禮，更有機會被市府實現。
