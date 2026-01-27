首屆杭台青少年羽毛球交流賽在福建省龍岩市上杭縣火熱開打

▲首屆杭台青少年羽毛球交流賽在福建省龍岩市上杭縣舉行。

【本報大陸新聞中心 報導】首屆杭台青少年羽毛球交流賽在福建省龍岩市上杭縣林丹羽毛球館舉行，賽事以兩岸一家親，杭台親上親為主題，吸引了臺灣和上杭的近百名青少年選手參與，在比賽中以球會友、增進交流聯誼知情。

▲臺灣的羽球選手參加在龍岩市上杭縣舉辦的青少年羽毛球交流賽。

大陸福建省是對岸羽毛球發展良好、實力堅強的一省，尤其以前世界羽毛球冠軍林丹就是福建龍岩地區的人。這一次，2026首屆杭台青少年羽毛球交流賽就在24日，於福建省龍岩市上杭縣林丹羽毛球館舉行，現場比賽現場氣氛熱烈，兩岸的選手們在賽場上展開激烈角逐。

廣告 廣告

本次比賽設置了單打、雙打、混合團體等多個項目，採用小組循環賽和淘汰賽相結合的賽制。在競技之余，主辦方還特別安排了技術交流環節，邀請專業教練為兩岸選手進行現場指導，福建省台辦副主任苗京平、上杭縣副縣長施友道等出席開幕式。

▲兩岸近百名青少年在羽毛球交流賽中以球會友、增進情誼。

在現場觀眾熱烈加油聲中，兩岸球員都使出渾身解數，盡全力搶勝，年輕選手們身手矯健，高遠球、劈吊、扣殺等精彩場面層出不窮，展現出精湛的球技和昂揚的體育精神。在比賽空閒間，選手們相互切磋技巧，分享訓練心得，許多隊員交換了聯繫方式。

這次羽毛球交流賽不僅展現了兩岸青少年積極向上精神，也希望通過體育深化了杭台兩地青少年的情感交流。活動為兩岸青少年搭建了一個相互瞭解、增進友誼的平臺。台灣的羽毛球參賽選手張景彤表示，這是他第一次來大陸參加比賽，但完全沒有陌生感，大陸這裡的場館、比賽場地相當好!

上杭縣羽毛球協會會長謝玉文表示，這次杭台羽毛球交流賽不僅是一場體育競技，更是一個文化交流的平臺。我們希望通過羽毛球這個共同熱愛的運動，讓兩岸青少年在切磋技藝的同時，增進相互瞭解，建立起良好的情誼。也通過體育深化了杭台兩地青少年的交流機會。(照片翻攝網絡)