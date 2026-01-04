首屆梧棲區主委盃跆拳道賽登場 打造國際交流舞台

第一屆梧棲區主委盃全國跆拳道錦標賽於梧棲區中港高中體育館隆重登場。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

「第一屆梧棲區主委盃全國跆拳道錦標賽」四日於梧棲區中港高中體育館隆重登場，吸引來自台中、台北、新北、桃園、新竹、南投、嘉義、高雄等縣市，近八百名選手、超過七十支隊伍齊聚競技，並有韓國、馬來西亞、新加坡等國際選手遠道而來，賽事規模盛大、氣氛熱烈。 台中市政府運動局長游志祥到場為選手加油打氣，肯定賽事對基層運動發展與國際交流的助益，現場同時邀請杭州亞運銀牌得主林唯均、成都世大運銅牌得主徐晧祐到場指導，兩位選手目前正備戰二０二六名古屋亞洲運動會，且皆為中港高中校友，返校分享實戰經驗與運動精神，象徵榮耀與經驗的世代傳承，為地主學校與年輕選手注入滿滿激勵。

運動局指出，中港高中與韓國忠南體育高中長年保持良好交流，過去曾進行移地訓練，此次忠南體育高中特別派出二十一名選手來台參賽，包括韓國高中男子組全國第二名李藝燦、崔載沅、奉聖燦，以及女子組全國第一名金娜璉，展現對本屆賽事的高度重視，也讓台灣選手有機會與國際強手同場切磋、相互學習。

運動局說，梧棲區體育會長期與市府攜手推動多元運動發展，去年即辦理全國小學生柔道邀請賽、全民迷你足球運動日、理事長盃梧棲區棒球錦標賽、全民健走、錦賜財富排球錦標賽、區長盃桌球錦標賽及區長盃無人機足球競賽等活動，並持續投入跆拳道運動推廣。本次賽事依年齡設置國小、國中、高中及社會組等組別，各組競爭激烈，充分展現基層訓練成果。