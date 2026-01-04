首屆梧棲區主委盃跆拳道賽登場 杭州亞運銀牌林唯均返母校傳承

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「第一屆梧棲區主委盃全國跆拳道錦標賽」今(4)日於梧棲區中港高中體育館隆重登場，吸引來自台中、台北、新北、桃園、新竹、南投、嘉義、高雄等縣市，近800名選手、超過70支隊伍齊聚競技，並有韓國、馬來西亞、新加坡等國際選手遠道而來，賽事規模盛大、氣氛熱烈。台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場為選手加油打氣，肯定賽事對基層運動發展與國際交流的助益，並感謝梧棲區體育會、台中市體育總會跆拳道委員會及中港高中長期深耕跆拳道人才培育，為台中運動實力向下扎根、向外接軌注入動能。

廣告 廣告

▲賽事吸引來自臺中、臺北、新北、桃園、新竹、南投、嘉義、高雄等縣市，近800名選手、超過70支隊伍齊聚一堂。

賽事現場同時邀請杭州亞運銀牌得主林唯均、成都世大運銅牌得主徐晧祐到場指導，運動局說明，兩位選手目前正備戰2026名古屋亞洲運動會，且皆為中港高中校友，返校分享實戰經驗與運動精神，象徵榮耀與經驗的世代傳承，為地主學校與年輕選手注入滿滿激勵。

運動局指出，中港高中與韓國忠南體育高中長年保持良好交流，過去曾進行移地訓練，此次忠南體育高中特別派出21名選手來台參賽，包括韓國高中男子組全國第二名李藝燦、崔載沅、奉聖燦，以及女子組全國第一名金娜璉，展現對本屆賽事的高度重視，也讓台灣選手有機會與國際強手同場切磋、相互學習。

運動局進一步說明，梧棲區體育會長期與市府攜手推動多元運動發展，去年即辦理全國小學生柔道邀請賽、全民迷你足球運動日、理事長盃梧棲區棒球錦標賽、全民健走、錦賜財富排球錦標賽、區長盃桌球錦標賽及區長盃無人機足球競賽等活動，並持續投入跆拳道運動推廣。本次賽事依年齡設置國小、國中、高中及社會組等組別，各組競爭激烈，充分展現基層訓練成果。

近年台中市跆拳道選手在全國賽事屢創佳績，114年全中運勇奪7金6銀13銅，全國運動會亦斬獲2金2銀2銅。運動局表示，去年8月於中港高中舉辦中部首場跆拳道國際賽「2025台中國際跆拳道公開賽」，成功匯聚國內外好手。此次主委盃延續國際交流精神，持續提供高水準競技舞台，期盼培養更多優秀選手，為台中、也為台灣爭取更多榮耀。