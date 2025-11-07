首屆永續發展國際論壇登場 台灣公益聯盟促跨國公益合作

【記者蔡富丞／綜合報導】

台灣公益聯盟今（7）日舉辦「第一屆永續發展國際論壇」，以「跨域行動、連結全球、公益共好」為主題，與國立臺灣海洋大學、佛光大學及《人間福報》等單位共同主辦。論壇邀集日本、新加坡、馬來西亞及台灣學者專家，聚焦全球永續發展實踐與挑戰，展現公益行動在國際議題中的多元參與與跨界合作。

圖說：台灣公益聯盟創辦人鄭龍水博士進行開幕致詞以自身帶領政策推動經驗給予未來國內非營利組織發展建議。（照片提供/台灣公益聯盟）

日本政治與地緣經濟學專家石川雄介博士（Dr. Yusuke Ishikawa）以「貪腐與永續發展目標」為題指出，貪腐會削弱教育、基礎建設與社會公平，呼籲政府與公民社會攜手建立透明、公正制度，落實聯合國永續發展目標（SDGs）。

馬來西亞拉曼大學中華研究學院副院長黃文斌分享「文化永續與地方創生」案例，以金寶縣為例，說明如何透過文化旅遊與教育合作，活化歷史場域、創造就業並帶動地方再生，展現文化永續的在地實踐。

圖說：日本政治與地緣經濟學專家石川雄介博士（Dr. Yusuke Ishikawa）以「貪腐與永續發展目標」為題發表專題演講。（照片提供/台灣公益聯盟）

新加坡南洋理工大學衣若芬教授則以「從AIGC文圖學視角看新加坡永續發展的經驗與未來」為題，探討人工智慧生成內容（AIGC）如何支持文化敘事與永續發展。她以新加坡的綠色政策與教育實踐為例，指出AI在城市治理與文化創新中扮演關鍵角色，並期盼透過跨域合作，實現人文與科技的永續共生。

圖說：馬來西亞拉曼大學中華研究學院黃文斌副院長以「文化永續與地方創生」為主題進行分享。（照片提供/台灣公益聯盟）

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水於圓桌論壇中表示，「永續」議題已從環境拓展至文化、社會與國家層面。非營利組織應成為「創新方案的提供者、改革倡議的推動者與跨界合作的橋梁」，整合社會力量推進公平與永續發展。他並鼓勵民間團體積極參與公共決策，發揮更大社會影響力。

本次論壇邀集數十位國內外產官學界代表，發表32篇涵蓋永續發展、弱勢關懷、教育改革與社區再生等主題的論文，期望透過跨國對話促進知識交流，凝聚資源，共同實踐「全球公益、永續共好」的願景。