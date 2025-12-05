首屆永豐金控科技年會登場 永豐 iWish、永豐智投成亮點！

首屆「2025永豐金控科技年會」今（5）日登場，永豐金揭曉在AI應用的階段性成果與未來布局，並分享如何以科技為引擎，重塑金融服務的速度、精準度與體驗想像。活動現場湧入近400人，顯示各界對AI金融科技的高度關注。

永豐金控科技長張天豪分享永豐近年的AI願景與行動。他指出，永豐長期透過實務專案與業務單位建立合作模式、累積信任基礎，讓後續AI應用得以全面擴展。今年永豐啟動更全面的AI推動計畫，透過Agent模組化、知識結構化與系統API化，加上人才培育、運算基建與全方位安全防護，打造可快速擴展的「永豐AI宇宙」，以最自然、貼心又可靠的方式洞悉客戶需求、提供即時服務，持續落實以客戶為中心的「智慧金融」。

永豐金也將自家的「永豐 iWish」與「永豐智投」帶到現場，由永豐內部技術團隊與業務主管共同揭示技術原理與應用場景，並讓參與者能親身感受未來金融場景的樣貌。

今年８月上線的「永豐iWish」，是永豐銀行以生成式AI為核心，推出全台首創的對話式金融服務，顛覆傳統交易流程，讓客戶透過單一介面即可輕鬆完成存款、提款、轉帳及匯款(如上圖，記者李錦奇攝影)，並支援語音、文字、圖片三種互動方式，帶來自然流暢且個人化的金融體驗。

預計本月上線的「永豐智投」則透過多代理系統，極大縮減投資研究資料收集時間，提升分析深度與報告品質，透過AI與金融專業的緊密合作，持續推動金融服務與投資決策的創新升級，展現永豐在智慧金融領域的領先地位（如下圖，記者李錦奇攝影。

永豐金控自2020年啟動數位變革專案，並自建金控AI團隊圖靈計畫，以場景經營與AI／數位科技為雙軸策略，將AI全面導入集團營運各環節。至今累積超過百項AI 與金融科技應用，涵蓋銀行、證券等多個子公司，不僅取得多項專利，更有多項服務為業界首創。

今年，永豐啟動新階段，將「科技」從底層能力向前推進到前線使用者體驗，並以「Just Right Experience」打造讓民眾感到自然、直覺、並覺得「金融服務本來就應該這樣」的AI體驗。

永豐金控強調，將持續以AI為核心，簡化複雜流程，把艱難變得輕鬆，讓每一位客戶都能感受到被理解、有溫度、且值得信賴的服務，推動AI成為金融服務體驗的下一個關鍵架構。

