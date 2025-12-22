首屆海保審議會 開啟海洋保育多元決策新里程 (圖)

Written by: BearMercedes-Benz推出Tomorrow XX技術計畫，作為推動集團永續目標的創新推動力。它運用了VISION EQXX與CONCEPT AMG GT XX所成功展現的整體、跨學科方法。現在，XX技術計畫首次涵蓋整個產品線。Tomorrow XX充滿活力且深遠，從設計階段一開始到車輛生命結束，聚焦於減碳、資源使用與循環性。目標是最大化公司「環境設計」與「循環設計」原則的效益，無論車型或傳動系統為何。Mercedes-Benz與供應商、機構及新創企業合作，正突破技術極限，開發新解決方案並將其推向量產。揭幕的展覽展示了超過40種零件與材料，作為已達成或展現巨大潛力的範例。隨著更多創新展現其符合公司嚴格標準的實際潛力，Tomorrow XX技術計畫將持續成長與擴展。

CarStuff 人車事 ・ 10 小時前 ・ 發起對話