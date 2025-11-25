首屆海洋論壇登場 TAISE 以行動連結台灣與世界

蔡哲明 圖片來源｜TAISE

台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前隆重舉辦「首屆海洋論壇」，以「行動連結台灣與世界」作為主軸，此次論壇同時呼應今（25 ）日至 27 日，在台北圓山大飯店舉辦的第八屆 GCSF 全球企業永續論壇（Global Corporate Sustainability Forum，GCSF），主題「邁向自然正向未來：生物多樣性、平衡與企業」。

2025第八屆全球企業永續論壇(GCSA)暨TCSA、GCSA頒獎典禮。

從海洋出發 展現台灣作為永續推手的決心

TAISE 董事長簡又新表示：「海洋不單只是自然資源，也是永續創新的起點。」第三屆 UNOC 聯合國海洋會議於法國尼斯召開，掀起此起彼落的行動浪潮，台灣身為海島國家更應積極與國際接軌，在海洋永續與藍色經濟中扮演關鍵角色。

廣告 廣告

此次論壇「連結台灣與世界的海洋對話」為題，廣邀政府部門、學界單位、企業機構與國際夥伴共同出席，藉著分享與對話，強化台灣參與國際海洋治理能量，以此深化海洋保育、藍碳經濟、海洋供應鏈的永續轉型。

TAISE 與法國在台協會 10 月 30 日合辦【 2025 第一屆海洋論壇】， TAISE 董事長簡又新（左三）揭幕。

論壇聚焦治理架構、生態修復、企業實踐

論壇藉由三大主題切入，首先是從國際法與治理層面，並由法國在台協會的政治顧問高駿（Jérôme Douaud），透過歐洲視角剖析《公海條約》（BBNJ Treaty）將於 2026 年生效的重要意義，指出全球約 64 % 海域都會納入規範，預料未來10年將投入逾千億美元協助南方國家轉型。

其次為生態與產業實踐，由中山大學海洋事務研究所蔡宏政所長闡明《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）與永續發展目標的相互關聯；豐群水產協理江惠頌分享「從漁船到餐桌的責任漁業實務」，導入電子觀察員制度、非纏繞型集魚器並強化海洋供應鏈的永續；台灣港務公司永續長張紋英則展示紅樹林復育、潛堤工程等「港灣生態」的共榮策略。

論壇聚焦治理架構、生態修復、企業實踐。

呼應 GCSF 海洋永續鏈條的重要環節

TAISE 表示，此次海洋論壇與第八屆 GCSF 具有承先啟後關係，旨在探討企業如何從「降低負面影響」邁向「促進自然復原」。海洋論壇可視為在生物多樣性與自然資本基礎下，作為補強藍色治理與藍色商業模式一環，能讓台灣企業在海洋永續領域與全球趨勢接軌並拓展新商機。企業必須要將環保理念內化，也應該將自然、生態當作策略資產，從海域治理擴展到產業鏈條，進而連結全球資本與國際平台。

首屆海洋論壇不僅是一場海洋治理的專業研討，也是台灣進入「藍色永續」的行動表徵，與今日登場的 GCSF 互相連動。台灣在全球永續產業鏈中，正逐步從追隨者轉為創新者，未來在藍色經濟、生物多樣、海洋治理與企業永續等多重交會處，台灣勢必扮演連結者的關鍵角色。