首屆白玉蘿蔔辦桌宴報名火熱！3天搶光半數 10道創意料理曝光

首屆「白玉蘿蔔辦桌宴」開放報名三天，50桌已過半，十道「金」味佳餚，如酥炸客家鹹水餃、藤椒白玉酸菜魚、客家豬腳、白玉蘿蔔糕等，融合客家傳統與創意料理，象徵吉祥富貴。（林雅惠攝）

美濃白玉蘿蔔盛產季登場！首屆「2025白玉蘿蔔辦桌宴」開放報名僅三天，50桌席次已過半被預訂，區長謝鶴琳表示，未來擬將辦桌宴打造成每年固定活動，讓更多人認識美濃在地農產與客庄文化。

謝鶴琳指出，白玉蘿蔔季已成為美濃冬季的重要年度盛事，不少外地遊客特地前來拔蘿蔔，他說，為了讓遊客能更深入美濃、停留時間更久，也順道解決餐宴問題，因此構思辦桌宴，從產地到餐桌完整串連，讓遊客品嘗美食的同時，也能認識在地食材與客庄文化。

首屆「白玉蘿蔔辦桌宴」開放報名三天，50桌已過半，美濃區長謝鶴琳（後排左六）表示，未來擬每年舉辦，推廣在地農產與客庄文化。（林雅惠攝）

首屆辦桌宴將於12月14日在美濃區公所前廣場登場，以「白玉開席，共下食飯！」為主題，由美濃區公所攜手國立高雄餐旅大學、在地餐飲店家及萬豪酒店星級主廚共同打造十道精緻料理，特別的是，每道菜名皆含「金」，呼應白玉蘿蔔「土中生白玉，地上出黃金」的特色，而醃製成老蘿蔔後更被譽為「黑金」，提升料理價值與風味。

十道精緻佳餚包括「共聚金丸財滿堂」（酥炸客家鹹水餃）、「席上金鱗躍財門」（藤椒白玉酸菜魚）、「開年富貴金蹄來」（客家豬腳）、「玉潤金糕步步高」（白玉蘿蔔糕）、「白金滿釜勤生財」（芹菜炒豆皮）等，每道菜都融合傳統客家風味與創意料理，展現土地甘甜與職人巧思，寓意吉祥富貴。

活動同時安排拔蘿蔔體驗、客家產業市集與手作活動，包括藍染、油紙傘彩繪、醃漬蘿蔔及搗粢粑DIY，讓遊客從味覺、視覺到動手全方位感受客庄文化，金曲客家歌王羅文裕也將返鄉演唱，為冬日美濃增添濃厚人情味。

辦桌宴每桌10人，共50桌，報名至12月7日截止，首屆活動開放報名僅三天，就已有超過一半桌數被預訂，顯示白玉蘿蔔與客庄辦桌文化的高度吸引力，也反映出民眾對在地食材與客庄文化體驗的熱烈期待。

