首屆科技年會 永豐金揭2大AI應用亮點
[NOWnews今日新聞] 為展現AI金融科技創新成果，首屆「2025永豐金控科技年會」今（5）日登場，永豐金控也公開在AI應用上的階段性成果與未來布局，並分享如何以科技為引擎，重塑金融服務的速度、精準度與體驗想像。今年永豐也啟動新階段，將「科技」從底層能力向前推進到前線使用者體驗，並以「Just Right Experience」，打造讓民眾感到自然、直覺及「金融服務本來就應該這樣」的AI體驗。
永豐金科技長張天豪今日在會中分享永豐近年的AI願景與行動。他指出，永豐長期透過實務專案與業務單位建立合作模式、累積信任基礎，讓後續AI應用得以全面擴展。今年永豐啟動更全面的AI推動計畫，透過Agent模組化、知識結構化與系統API化，加上人才培育、運算基建與全方位安全防護，打造可快速擴展的「永豐AI宇宙」，以最自然、貼心又可靠的方式洞悉客戶需求、提供即時服務，持續落實以客戶為中心的「智慧金融」。
這次年會並集結多位國際級講者，以全球視角剖析AI趨勢與金融業實務落地。台灣微軟首席技術長花凱龍，分享全球與台灣金融業的AI布局與應用現況、數位政策與責任治理；NVIDIA資深解決方案架構師李正匡博士則解析生成式AI的技術演進，如何運用開源套件簡化Agent開發、提升效能並降低開發工作量；永豐金控集團Amret PLC.CDIO Sajjad Khan，則是暢談資料與AI在金融業的價值與應用。
年會另一亮點，首次嘗試將兩款專為實體場景設計的AI互動產品「永豐 iWish」與「永豐智投」帶到現場，由永豐內部技術團隊與業務主管共同揭示兩項產品的技術原理與應用場景，並讓參與者能親身感受未來金融場景的樣貌。
「永豐iWish」為永豐銀行以生成式AI為核心，推出全台首創的對話式金融服務，顛覆傳統交易流程，讓客戶透過單一介面即可輕鬆完成存款、提款、轉帳及匯款，並支援語音、文字、圖片三種互動方式，帶來自然流暢且個人化的金融體驗。「永豐智投」則透過多代理系統，極大縮減投資研究資料收集時間，提升分析深度與報告品質，透過AI與金融專業的緊密合作，持續推動金融服務與投資決策的創新升級，展現永豐在智慧金融領域的領先地位。
永豐金自2020年啟動數位變革專案，並自建金控AI團隊圖靈計畫，以場景經營與AI/數位科技為雙軸策略，將AI全面導入集團營運各環節。至今累積超過百項AI 與金融科技應用，涵蓋銀行、證券等多個子公司，不僅取得多項專利，更有多項服務為業界首創，而今年永豐啟動新階段，將「科技」從底層能力向前推進到前線使用者體驗。
回顧金融科技的演進，每一次技術突破都在重新定義金融業與客戶之間的互動方式。永豐金強調，將持續以AI為核心，簡化複雜流程，把艱難變得輕鬆，讓每一位客戶都能感受到被理解、有溫度、且值得信賴的服務，推動AI成為金融服務體驗的下一個關鍵架構。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
國泰金技術年會逾5千人報名！揭生成式AI框架GAIA 2.0 、雲端優先
明年AI仍非常樂觀 永豐金估台股高點有望衝33000點
AI普及電力大增 法人估應用卻有助減碳！將成為能源轉型新推力
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
LINE Pay Money上線不到一天！湧逾56萬人開通帳戶
LINE Pay（7722）今（4）日宣布，子公司連加電子支付推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（3）日正式上線。官方表示，截至今日14時，已有超過56萬名用戶完成帳戶開通，顯示市場對LINE Pay Money的高度期待。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
快訊／AI賺翻！鴻海前11月狂撈7.2兆 雲端機櫃賣瘋了
鴻海精密工業股份有限公司（2317）今（5）日公布2025年11月營收為新台幣8,443億元，雖較10月略減5.74%，但年增幅達25.53%，創下歷年同期最高紀錄（次高為2020年11月的6,814億元）。累計2025年前11月合併營收則達7兆2,369億元，較去年同期成長16.63%，同樣改寫歷年同期新高紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 4
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 3
玉山金、兆豐金長期霸榜定期定額存股的原因？或許信任感才是關鍵，中信金追得上嗎！
玉山金、兆豐金長年霸榜並非報酬最佳，而是民眾信任、使用體驗、安全感的投票結果。外匯專業的兆豐、百年合庫金與無政治色彩的玉山最能提供穩定感。玩股網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 1
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
銅價飆、7檔電纜概念股起飛！華榮一度大漲近6% 專家看多
銅價走揚帶動電器電纜族群今（4）日成為盤面焦點，7 檔概念股盤中漲幅全數自 2% 起跳。其中又以華榮（1608）最為搶眼，盤中一度大漲近 6%。專家指出，隨著銅價、鋼鐵等原物料報價走高，相關族群具備低價庫存與售價調整優勢，後續獲利可望同步提升，股價續航力值得關注。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
記憶體供貨拉警報...客戶求簽6年長約！國家隊反手砍華邦電3億 散裝航運「這檔」飆漲停遭狙擊
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日終場漲2.67點，收在27,795.71點，漲幅0.01%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，全...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
30萬存債族注意！群益投信5檔債券ETF配息出爐 00859B年化配息率6%最吸睛
群益投信旗下群益0-1年美債（00859B）、群益ESG投等債20+（00937B）、群益A級公司債（00792B）、群益AAA-A醫療債（00793B）、群益25年美債（00764B）5檔債券ETF公布最新配息資訊，吸引超過30萬存債族關注。其中，00859B本次預估每股配發金額為0.622元，若以12月1日收盤價41.44元來推算，預估單次配息率1.5%，年化配息率6%，配息表現最吸睛。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話