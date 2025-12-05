首屆科技年會 永豐金揭2大AI應用亮點

▲永豐金控首屆科技年會今（5）日登場，現場更開放民眾體驗兩大AI創新產品。（圖／永豐金提供）

[NOWnews今日新聞] 為展現AI金融科技創新成果，首屆「2025永豐金控科技年會」今（5）日登場，永豐金控也公開在AI應用上的階段性成果與未來布局，並分享如何以科技為引擎，重塑金融服務的速度、精準度與體驗想像。今年永豐也啟動新階段，將「科技」從底層能力向前推進到前線使用者體驗，並以「Just Right Experience」，打造讓民眾感到自然、直覺及「金融服務本來就應該這樣」的AI體驗。

永豐金科技長張天豪今日在會中分享永豐近年的AI願景與行動。他指出，永豐長期透過實務專案與業務單位建立合作模式、累積信任基礎，讓後續AI應用得以全面擴展。今年永豐啟動更全面的AI推動計畫，透過Agent模組化、知識結構化與系統API化，加上人才培育、運算基建與全方位安全防護，打造可快速擴展的「永豐AI宇宙」，以最自然、貼心又可靠的方式洞悉客戶需求、提供即時服務，持續落實以客戶為中心的「智慧金融」。

▲永豐金控今（5）日舉辦首屆科技年會，多位國際級講者以全球視角剖析AI趨勢與金融業實務落地。（圖／永豐金提供）

這次年會並集結多位國際級講者，以全球視角剖析AI趨勢與金融業實務落地。台灣微軟首席技術長花凱龍，分享全球與台灣金融業的AI布局與應用現況、數位政策與責任治理；NVIDIA資深解決方案架構師李正匡博士則解析生成式AI的技術演進，如何運用開源套件簡化Agent開發、提升效能並降低開發工作量；永豐金控集團Amret PLC.CDIO Sajjad Khan，則是暢談資料與AI在金融業的價值與應用。

年會另一亮點，首次嘗試將兩款專為實體場景設計的AI互動產品「永豐 iWish」與「永豐智投」帶到現場，由永豐內部技術團隊與業務主管共同揭示兩項產品的技術原理與應用場景，並讓參與者能親身感受未來金融場景的樣貌。

「永豐iWish」為永豐銀行以生成式AI為核心，推出全台首創的對話式金融服務，顛覆傳統交易流程，讓客戶透過單一介面即可輕鬆完成存款、提款、轉帳及匯款，並支援語音、文字、圖片三種互動方式，帶來自然流暢且個人化的金融體驗。「永豐智投」則透過多代理系統，極大縮減投資研究資料收集時間，提升分析深度與報告品質，透過AI與金融專業的緊密合作，持續推動金融服務與投資決策的創新升級，展現永豐在智慧金融領域的領先地位。

永豐金自2020年啟動數位變革專案，並自建金控AI團隊圖靈計畫，以場景經營與AI/數位科技為雙軸策略，將AI全面導入集團營運各環節。至今累積超過百項AI 與金融科技應用，涵蓋銀行、證券等多個子公司，不僅取得多項專利，更有多項服務為業界首創，而今年永豐啟動新階段，將「科技」從底層能力向前推進到前線使用者體驗。

回顧金融科技的演進，每一次技術突破都在重新定義金融業與客戶之間的互動方式。永豐金強調，將持續以AI為核心，簡化複雜流程，把艱難變得輕鬆，讓每一位客戶都能感受到被理解、有溫度、且值得信賴的服務，推動AI成為金融服務體驗的下一個關鍵架構。

