首屆竹東十大伴手禮出爐 將成為竹東最閃亮的金字招牌

竹東鎮長郭遠彰（中）表示，首屆竹東十大伴手禮，讓大家看到竹東文化的深厚底蘊和無限潛力。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣竹東鎮公所為推廣在地優質特產、強化城鎮產業活力，廿七日舉辦首屆「二０二五竹東十大伴手禮」徵選成果發表會，竹東鎮長郭遠彰表示，這十大伴手禮傳承竹東的客家與原民風味，展現深刻的產業歷史和創新，讓民眾看到竹東文化的深厚底蘊和無限潛力。

郭遠彰指出，推出「竹東鎮十大伴手禮」是他上任以來，一直想做的一件事。竹東目前是全台最大鎮，可望在不久突破十萬人口，正朝著升格為「竹東市」的目標全力衝刺。鎮公所團隊為此全力推動「城鎮行銷」要讓大家認識竹東，最好的方式就是拿出有「誠意」和「創意」的好禮物來交朋友，「伴手禮」就是承載這份誠意與創意的最好媒介。

阿金姐（右）說，透過剝桔皮的動作，拙茁家園的慢飛兒用藥量減少了，且情緒變得更為穩定。（記者彭新茹攝）

郭遠彰說，入選的十家業者及其產品分別是客滿築的「滿珍香牧場客家紅糟醬」、新東興的「乾麵禮盒」、華品畜牧場「賴桑放牧式養生蛋」、政進農產「阿娟姐客家鹹菜」、阿金姐工作坊的「桔時梅好」、竹東地區農會的「新竹肉燥風味調和米粉」、廣易茶園的「東方美人茶」、一六八泰雅禮品的「手作麻辣醬刺蔥」、上涼山撒牧咖啡的「原客零錢包」、布萊恩的「天使珍珠禮盒組」。

阿金姐表示，製作香桔汁最繁複的前置作業果肉與果皮的分離，交由拙茁家園的慢飛天使們協助完成，從最初的一千斤到如今的一萬斤，最令人高興的是這些孩子的用藥量減少、情緒更加穩定。

竹東地區農會李主任則表示，熱銷的「新竹肉燥風味調和米粉」是一款兼具在地風味與方便性的即米食粉產品，這次入選的六家產品，皆係竹東地區農會大力輔導行銷的產品。

竹東鎮公所會用最強的行銷火力推廣十大伴手禮，優先採購作為公務貴賓的贈禮，也會在公所的各大活動宣傳，成為竹東最閃亮的金字招牌！