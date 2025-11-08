首屆紐約中國獨立電影節突然停辦 疑遭跨境施壓
（中央社記者張淑伶上海8日電）原訂於今天至15日在紐約舉辦、呈現中國獨立電影的首屆IndieChina獨立電影節，6日突然宣布停辦。負責人朱日坤表示，參加電影節人士持續受到不明勢力騷擾，因此做出這個痛苦決定。人權組織批評，這是中國政府跨國鎮壓的新例證。
朱日坤6日發布關於IndieChina電影節停止公開活動的緊急聲明，表示如果他不停止本屆影展，根據目前正在進行的事態，任何參與電影節的人士，無論是導演、論壇參與者、外圍人士、志工，甚至觀眾，都有可能受到威脅或者騷擾。這導致他處於艱難的倫理境地。
目前該電影展已經關閉售票系統，盡快對購票的觀眾退款；原定的開幕儀式改為僅供私人朋友參與的內部酒會；不再舉行公開放映活動，論壇和工作坊取消。
朱日坤稍早於社群平台臉書（facebook）發出的一篇貼文中說，10月30日其父親來電，聲調奇怪，要他「不要在外面做對國家不好的事」。隨後，平時幫他在北京處理雜事的一位女士，也告知被有關部門帶去，威脅不要幫他做任何事情，還說等朱日坤回國了一定要法辦他。
接下來兩天，IndieChina電影節工作電郵收到幾乎所有還在中國境內的導演的來信，聲稱因為各種個人的原因，取消他們來紐約參加電影節的行程。然後是在海外的導演及原本要與會的嘉賓，他們在中國的家屬都受到調查或者干擾。
朱日坤說，一處放映場地收到匿名號稱「一群生活在紐約的中國學生」來信，聲稱場地將要放映的影片「可能無法準確反映當代中國社會的真實情況」，要求對方取消電影節活動。在美國協助他的志工，也因為家人受到威脅而辭去所有的職務。
他說，至今沒有任何部門或者個人告知他，具體是因為什麼原因，或者他犯了何種罪行，而導致這系列事件的發生。
人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）發表聲明，指中共過去10多年嚴打國內的獨立電影，3大中國獨立電影節包括「中國獨立影像展」、「雲之南紀錄影像展」、「北京獨立影像展」先後被迫取消，而中共這種打壓行為如今亦伸延到海外，跨境鎮壓情況越來越嚴重。人權觀察呼籲各國政府應正視情況，對抗中國的審查。
「人權觀察」中國問題研究員尤魯永（Yalkun Uluyol） 指出，中國政府伸手到紐約，關掉了一場電影節。這是中國政府最新一次的跨國鎮壓，顯示當局正試圖控制世界如何認識與討論中國。（編輯：周慧盈）1141108
