首屆臺北戲劇獎榮登2025年度十大藝文新聞榜首
（記者卓羽榛臺北報導）臺北市政府文化局辦理的首屆臺北戲劇獎，在今年7月頒獎典禮之後又有好消息傳出。由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所於16日主辦之《2025年度十大藝文新聞》記者會，揭曉本年度獲得最高票的藝文新聞為「首屆臺北戲劇獎盛大登場 劇場人齊聚締造歷史時刻」。本次票選結果展現「臺北戲劇獎」不只是劇場界引頸期盼的盛事，也受到大眾矚目關注，頒獎典禮精彩的動人時刻更是透過網路傳播，在觀眾心中留下深刻的印象。
蔡詩萍局長表示，「臺北戲劇獎」圓了劇場界三十多年的心願，這是中央與地方、政府與民間成功合作的例子，希望在不分黨派的前提下，持續為臺灣藝文環境創造更大的活力與空間。「臺北戲劇獎」不僅是對劇場創作者的肯定，文化局將持續透過制度精進與資源挹注，期待讓更多優秀作品被看見，更期望成為串聯產業、觀眾與城市文化的重要平台，持續提升臺北作為亞洲重要表演藝術城市的能見度與影響力。同時也感謝媒體的關注，感謝劇場朋友的支持。
文化局表示，「臺北戲劇獎」專注於表彰臺灣當代戲劇的卓越表現和創新成就，首屆獲得盛大迴響後，第二屆起擴大為13個獎項，總獎金高達新臺幣290萬元，預計將於115年7月辦理第二屆頒獎典禮。《2025年度十大藝文新聞》票選結果的肯定，象徵「臺北戲劇獎」已成功在藝文界與社會大眾之間建立共鳴。文化局將持續支持臺灣戲劇創作，攜手劇場工作者，共同書寫屬於臺灣當代戲劇的嶄新篇章。
