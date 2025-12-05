首屆臺南流行時尚產業展 呈現在地創新能量

記者王勇智／臺南報導

臺南市政府經濟發展局主辦、工商時報承辦的首屆「2025臺南流行時尚產業展」，今（5）日起至12月7日於大臺南會展中心盛大登場；此次產業展參與廠商超過百家，250個攤位滿場展出，盼透過展會促進臺南市流行時尚產業蓬勃發展，並歡迎民眾把握時間到場參觀。

臺南市政府表示，臺南早期多以布料代工為主，以協助國際運動品牌及各式機能布生產代工，卻缺乏自有品牌。隨著時代演進，紡織產業逐漸發展走向品牌化、更前瞻的設計發展方向，包含皮革、雨傘等產品也融入機能與創意設計面向，不僅受到國際展場肯定，也獲得許多設計獎項。

目前臺南擁有17所大專院校，其中8所具備設計或媒體相關科系可提供紡織時尚產業研發的能量，期盼透過展會帶動臺南品牌創新，讓設計走向國際化。

臺南市經發局指出，時尚產業不僅關乎製造，更代表城市文化、生活美學與創意能量，臺南擁有深厚文化底蘊，結合創意設計更能展現獨特魅力。此次展會結合相關公協會共同推動臺南流行時尚產業升級與商機拓展，並以「永續×原創×在地」為策展核心，建立具代表性的時尚平台，規劃流行時尚、臺南品牌、美妝、綠色永續、原創設計等主題展區，可完整呈現在地流行時尚產業的多元樣貌與創新能量。