首屆臺南流行時尚產業展 12/5-7大台南會展中心登場





台南市政府經濟發展局主辦的首屆「2025臺南流行時尚產業展」，5日於大台南會展中心盛大登場。本次展會參與廠商超過百家，250個攤位滿場展出。

副市長趙卿惠表示，台南早期多以布料代工為主，以協助Nike等國際運動品牌及各式機能布生產代工，卻缺乏自有品牌。隨著時代演進，紡織產業逐漸發展走向品牌化、更前瞻的設計發展方向，包含皮革、雨傘等產品也融入機能與創意設計面向，不僅受到國際展場肯定，也獲得許多設計獎項。目前台南擁有17所大專院校，其中8所具備設計或媒體相關科系可提供紡織時尚產業研發的能量，期盼透過展會帶動台南品牌創新，讓設計走向國際化。

廣告 廣告

經發局指出，時尚產業不僅關乎製造，更代表城市文化、生活美學與創意能量，台南擁有深厚文化底蘊，結合創意設計更能展現獨特魅力。此次展會結合相關公協會共同推動台南流行時尚產業升級與商機拓展，並以「永續×原創×在地」為策展核心，建立具代表性的時尚平台，規劃流行時尚、台南品牌、美妝、綠色永續、原創設計等主題展區，可完整呈現在地流行時尚產業的多元樣貌與創新能量。

本次展覽日期為12月5日至12月7日上午10時至下午6時(12月7日至下午5時)，民眾進場參觀可享有摸彩活動、滿額禮、早鳥禮、打卡贈禮與滿意度問券調查兌換等好禮。

更多新聞推薦

● 內政部將封網「小紅書」1年 鄭麗文：民進黨終究活成自己最討厭的樣子