首屆臺灣作家節 館校跨域共創成果 文學數位轉譯打造「詩意‧詩境」新視界

策展人黃心健取材自詩人向陽〈四季〉詩作發展影像轉譯多媒體藝術作品《四季 Seasons》取材自向陽〈四季〉詩作，以大幅投影與聲像設計構築島嶼四時遞嬗的意象，呈現文學在新媒體語境中的詩意轉譯。（國立臺灣文學館提供）

國立臺灣文學館29日於臺灣文學糧倉舉辦「詩意・詩境—文學跨界×數位轉譯」展覽發表暨座談會，邀請現代舞者演出作為開場，以肢體律動回應影像中的光影與季節節奏，並由詩人向陽以詩引言，分享詩作背後的精神與作品影像轉譯的呼應與延伸，為展覽揭開序幕。國立臺灣文學館長陳瑩芳、策展人黃心健教授、國立臺灣師範大學文學院長須文蔚、圖文傳播學系曹筱玥教授、臺灣語文學系呂美親副教授、資訊工業策進會蘇怡文組長，以及遠從義大利米蘭來台的Meet Digital Culture Center主席Maria Grazia Mattei館長、北科大互動設計系蕭雨青助理教授、國家教育研究院黃祺惠副研究員、天工開物杜建興總經理等共襄盛舉。

文學跨界展演揭幕

臺文館館長陳瑩芳表示，首屆臺灣作家節以多場跨域展演來指出臺灣文學的未來性，希望捲動更多青年創作者的參與，突破既有的文字形式表現，開啟更多對文學發展的想像與實踐方向。29日發表的「詩意・詩境—文學跨界×數位轉譯」展覽為首屆「臺灣作家節」壓軸登場的跨域特展，也是臺文館推動館校合作計畫的成果；以「文學數位轉譯」為核心概念，透過文學文本與數位科技結合，呈現臺灣文學在新媒體語境中的創新形式，即日起至12月14日止，邀請觀眾透過展覽閱讀臺灣文學在數位時代的多種可能。

《四季Seasons》數位藝術亮相

展覽核心作品《四季Seasons》為沉浸式數位藝術創作，由策展人黃心健取材自詩人向陽〈四季〉詩作發展影像轉譯。作品於今年9月先在義大利米蘭 MEET Digital Culture Center 展出夏、秋篇章，深受國際關注，本次則為臺灣首次完整呈現。作品以大規模投影與數位木刻般的視覺風格，構築島嶼四時遞嬗的意象，並收錄向陽朗讀詩作的聲音，使詩韻、影像與節奏交織，帶領觀眾進入文學與多媒體共構的詩意場域。

策展人黃心健談及，向陽〈四季〉詩作細數臺灣的季節、四季還有節氣，透過《四季Seasons》數位藝術創作實現把這樣子的節氣，做成一步一詩、一呼一吸、一景一境。他希望透過此次計畫及展覽，把臺灣文學當作一顆種子，能夠傳承、啟發藝術家與下一代學生，留在他們心中並以不同媒介綻放，讓這份力量持續向世界擴散。

向陽老師則回顧從1985年遠赴美國愛荷華參與國際駐村時，開始思考如何創作出具有臺灣意象的作品，因而醞釀《四季》並於隔年出版。歷經四十年，這首詩迄今是譯成最多國語言的作品，如今能以影像、聲音與數位藝術重新詮釋其創作，以全新形式展現，讓他深受感動，也再次體會歲月流轉與臺灣文學的力量。他並對現場年輕創作者的表現深具期待，盼望新世代能以創意與文學想像持續向世界展現臺灣的故事。

校園推廣與跨域合作



本檔展覽亦為「臺灣文學數位轉譯暨校園推廣計畫」的重要成果展示。計畫由臺文館與國立臺灣師範大學合作推動，結合臺師大文學院、設計學系、圖文傳播學系及國立臺北科技大學互動設計系共同參與，另也深入馬祖高中、花蓮高中、大安高工等高中，透過大師示範創作、文學文本研析、跨領域課程結合數位技術實作共創與校園推廣，讓青年學子逐步建立文學與科技藝術的對話基礎，推動臺灣文學與科技教育在大專與高中職校園紮根，成為未來跨域創作的力量。

除《四季 Seasons》外，展覽亦與資訊工業策進會合作，以向陽詩作〈行旅〉為文本開發體感互動作品，運用體感偵測與光影生成打造可被「參與」的詩意場景，使觀眾在步行、駐足與伸手間觸發影像與聲響的變化，體驗文學的另一種生成方式。此外，師大與北科大參與課程共創的作品也在展覽現場同步展出，包括從顏艾琳、賴和、零雨之詩作，及吳晟《他還年輕》、何致和《地鐵站》、侯文詠《危險心靈》等作品轉譯而成的互動裝置、XR、數位動畫等，從文本解讀、創作構想、技術運用到影像生成，從多元角度探索臺灣文學在數位時代的延展性，示範作品如何在新媒體語彙中形成其獨特的文學意境與想像，也展現青年學子的創意能量與跨域視野。



展覽座談會則由臺師大文學院院長須文蔚主持，邀請作家向陽、黃心健教授、曹筱玥教授與呂美親副教授，從文本詮釋、新媒材創作到跨科系合作等面向，討論文學在數位語境中的轉譯方式與可能。座談以「文學如何在數位語境中再生」為主題，分享創作者在跨域實作中面臨的思考與挑戰。

