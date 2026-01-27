首屆街頭三對三 足球賽於新竹縣熱力開踢

首屆街頭三對三足球賽於新竹縣熱力開踢，適合全齡參與的特性，推廣全民運動。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

為推動全民運動風氣並活化社區空間，新竹縣政府與國立體育大學、中華民國大師運動協會共同主辦的「新竹縣社區街頭超級盃三對三足球賽」日前登場。新竹縣長楊文科表示，對於能透過靈活的街頭足球形式，將運動推廣至基層社區表示高度肯定，並期許此賽事能成為新竹縣推展全民體育的新標竿。

竹縣府表示，本次「三人制街頭足球」以小場地、快節奏、高互動為核心特色，其賽制彈性、不受標準足球場地限制的優點，能有效利用社區公共空間，大幅降低民眾參與運動的門檻。特別是今年六月適逢世界盃足球賽熱潮，新竹縣政府期望透過街頭足球的形式提升參與度，擴大足球運動人口，讓足球運動真正融入縣民的日常生活。

本次賽事吸引從十二歲至七十五歲的球員、共一百零七隊五百卅五人共襄盛舉，年齡跨度之大，充分展現了三人制足球規則簡單、環境友善且適合全齡參與的特性，是推動社區全民運動的理想項目。