首屆街頭3X3足球賽 新竹縣熱力開踢

為推動全民運動風氣並活化社區空間，新竹縣政府與國立體育大學、中華民國大師運動協會共同主辦的「新竹縣社區街頭超級盃3x3足球賽」日前熱鬧登場，賽事吸引從12歲至75歲的球員、共107隊535人共襄盛舉。

本次「三人制街頭足球」以小場地、快節奏、高互動為核心特色，其賽制彈性、不受標準足球場地限制的優點，能有效利用社區公共空間，大幅降低民眾參與運動的門檻。特別是今年6月適逢世界盃足球賽熱潮，新竹縣政府期望透過街頭足球的形式提升參與度，擴大足球運動人口，讓足球運動真正融入縣民的日常生活。

本次賽事吸引了從12歲至75歲的球員、共107隊535人共襄盛舉，年齡跨度之大，充分展現了三人制足球規則簡單、環境友善且適合全齡參與的特性，是推動社區全民運動的理想項目。

楊文科縣長感謝中華民國大師運動協會的用心規劃，並接受該協會捐贈的100顆足球。這批足球將提供給本縣各級學校及社區協會使用，為基層足球運動的扎根與推廣注入重要助力。

