首屆身障者倡議賽 高雄登場

響應聯合國倡議的「國際身心障礙者日」，平安基金會經營管理高雄市岡山身心障礙福利服務中心與高雄新市鎮扶輪社、岡山扶輪社、路竹扶輪社、阿公店扶輪社、高雄濱海扶輪社、高雄燕之巢扶輪社、北高雄扶輪社攜手舉辦《勇敢追夢自我實踐》國際身障日活動暨高雄市第一屆聯合倡議比賽，透過多元展演呈現身心障礙者勇於表達自我、積極參與社會的風貌。

該活動以「勇敢追夢自我實踐」為主題，延續岡山障福中心推動的自我倡議理念，鼓勵身心障礙者勇敢為自己發聲，表達「我想要」與「我能做」；中心主任劉秋月表示，過去身心障礙者多仰賴他人決策，缺乏自我選擇的經驗，因此希望透過倡議比賽，讓他們說出夢想與行動計畫，讓社會聽見身心障礙者在追夢路上的努力與堅持。「自我倡議從生活開始，身心障礙者不僅是被照顧者，更是有夢想、有能力的社會公民」。

比賽吸引三十四位參賽者報名，邀請多間高雄市身心障礙服務機構共同參與，成為高雄市首次跨機構聯合舉辦的倡議賽事；參賽者以音樂、戲劇、口述、輔具展示等多樣方式，分享自身實踐夢想、克服困難的心路歷程。評審著重於參賽者的自我表達能力、倡議意識及自立精神，鼓勵每位參賽者為自己喜愛的事物勇敢發聲。

高市府社會局身心障礙福利科陳惠芬科長特別感謝岡山障福中心長期提供北高雄地區身障者服務，並提到十二月三日為國際身障者日，社會局於十一月底起陸續舉辦「二○二五高雄市國際身心障礙者日-勇敢無礙、攜手共融」系列活動，只要參加三場以上活動即可兌換精美禮物，邀請民眾踴躍參與。

高雄新市鎮扶輪社社長王國州表示，今年特別挹注經費協助中心辦理倡議比賽，落實聯合國永續發展目標（SDGs）第十項「減少不平等」精神，提供身心障礙者一個展現自我、勇敢追夢的舞台。

該活動同時融入戲劇演出，透過劇場形式詮釋《身心障礙者權利公約》（CRPD）精神，喚起社會大眾對無障礙環境與資訊可及性的重視，推廣尊重、多元與包容的社會價值；現場並設置靜態展覽區，展示服務對象的藝術創作，讓更多民眾看見身心障礙者的創意與生命力。