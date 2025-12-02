首屆金唐獎揭曉 4人獲獎

唐寶寶電子吹管班表演。（圖：唐氏症關愛者協會提供）

由唐氏症關愛者協會與唐氏症基金會共同主辦的「第一屆金唐獎」頒獎典禮日前盛大舉行，表彰唐氏症者在學習、工作與生活中的努力與成就。典禮以唐氏症青年舞蹈班與電子吹管班的動感演出揭幕，展現亮眼的藝術才華。本屆金唐獎共有72位唐氏症者報名，69位通過書審並依年齡分組，最終選出三位組別得主及一位「自立精神獎」得獎者。

活動同步舉辦全台網路人氣票選，短短數週吸引近20萬人次投票。家長分享，孩子為爭取支持主動練習表達、拓展社交能力，更有參賽者將票選支持化為公益捐款，以行動回饋社會，展現唐氏症者的溫暖力量。

金唐獎自五月啟動，由醫療、教育、社福與藝術等領域專家組成評審團，歷時半年完成評選。評審表示，每份資料都展現堅韌與努力，「金唐獎看見的，是每一種獨特的生命力量。」

幼兒與少年組得主為台中14歲的楊貴東，自幼因染色體異常面臨多重障礙，歷經二十多次手術，但仍以堅毅態度投入音樂、藝術與生活技能學習，更主動參與公益活動。他用樂觀突破身體限制，被評審稱為「勇氣與生命力的象徵」。

青年組得主為台中32歲的陳舒妏，具深厚藝術天賦，擅長繪畫與紙黏土創作。她克服學習障礙完成大學學業，取得多張街頭藝人證照，長期走入校園、社區與機構表演，並捐出部分創作所得，以藝術回饋社會。

壯年組得主為新北46歲的范晉嘉，自小體弱，但在國際特奧舞台上屢創佳績，榮獲獨木舟雙料金牌及多面游泳獎牌，也獲周大觀熱愛生命獎與衛福部金鷹獎。他投入生命教育推廣 18 年，巡迴全台近千場演講，以親身故事鼓舞無數人。

特別增額頒發的「自立精神獎」由台北67歲的趙學忱獲得。他在資源有限的年代，以不懈毅力在超商穩定任職超過20年，與同事建立深厚情誼。因病臥床未克出席，由照顧他的姐姐代領獎。姐姐哽咽表示：「他每天都說，能上班是最快樂的事。」台下掌聲久久不歇，不少觀眾紅了眼眶。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，金唐獎不只是頒獎典禮，更是社會理解唐氏症的重要起點；唐氏症關愛者協會理事長林美智則說，希望社會不再只看到唐氏症者的限制，而是看見他們的潛能與毅力。