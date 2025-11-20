首屆雲林微冊愛閱讀路跑廿二日登場，打造永續閱讀城市。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府推動微策角落閱讀品牌至今九年，從雲林出發到全世界已有三五○個閱讀夥伴一起推動，為讓閱讀延伸創新廿二日舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，結合親子路跑、故事演出、文創市集、草地音樂與策展，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，書香融入生活。

「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」宣傳啟動。縣長張麗善說，在地閱讀品牌「微冊角落」與未來縣總圖書館「耕雲圖」遠景，象徵從種子到大樹的永續閱讀傳承。此次活動透過書籍與城市走讀，讓親子在生活場域中累積閱讀經驗，營造更厚實閱讀風氣，讓孩子有個更豐富閱讀體驗。感謝VDS團隊、雲林縣不動產公會、教育發展協會等團體支持這寓教於行的走讀旅程。

張麗善指出，針對現有圖書館藏能量不足，縣府已在高鐵特定區推動「耕雲圖書館」規劃，打造符合未來需求的現代化閱讀基地；同時斗六市水岸藝術園區將興建美術館，補足展覽空間，提供民眾更多接觸藝術機會，展現全縣文化力、閱讀力及觀光力。

文觀處長陳璧君說，雲林推動「微冊角落」閱讀品牌以「讓整個雲林都成為你的圖書館」為目標。目前已有三五○個全球閱讀夥伴加入推動，讓閱讀除靜態，而能結合運動、走讀、城市探索生活方式，「微冊愛閱讀生活節」搭配全台首創「閱讀路跑」，上午七點半從文觀處出發，以奔跑與走讀方式閱讀城市風貌，象徵閱讀行動力與城市活力。

陳璧君說，「微冊角落暨耕雲圖展覽」從廿二日至三十日在行啟記念館舉行，呈現「耕雲圖」初步構想與願景藍圖，民眾可提出願景與想法，共同打造更美好「耕雲圖」。廣場前有豐富親子活動，更多活動詳情請關注「微冊角落」及雲林縣公共圖書館粉專。