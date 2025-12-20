首屆雲林設計週登場《雲林風》開箱

張麗善縣長等人共同開箱《雲林風》特展，邀請民眾十二月十七日-二十八日到斗六行啟記念館參觀，感受雲林文創的魅力。（記者劉春生攝）

雲林也有專屬的設計週！首屆「二○二五雲林設計週」以「雲林風」為主軸，串聯「雲林設計獎」及「雲林文創聯合徵選」，廣邀文創工作者與青年設計師共襄盛舉。昨（廿）日上午於斗六行啟記念館舉行頒獎典禮，由縣長張麗善親自頒獎，並同步開箱《雲林風》特展，現場並集結雲創點睛精品、雲林亮販點特色店家及青年創新行動成果，展現雲林深厚且多元的設計能量。

縣長張麗善表示，這次雲林設計週不只是單一的展覽，而是邀集許多在地鄉親共同參與，希望透過設計的力量，將雲林在地的文化、歷史、記憶、產業特色，以及豐富的自然風景，一次完整呈現。她感謝各界踴躍參與競賽，其中平面設計共有兩百四十七組參賽，多媒體設計也有四十八組參與，成果豐碩；今天舉辦頒獎典禮，所有獲獎單位與個人表現都十分傑出。

張麗善縣長也特別感謝雲林設計週活動執行團隊的用心，以及所有評審委員的專業付出。她指出，《雲林風》特展自十二月十七日至二十八日於行啟記念館展出，在策展人精心規劃下，民眾可從多元角度、不同視野，看見雲林、理解雲林、認識雲林，感受雲林豐富多樣的面貌。雲林設計週雖然是首次辦理，但已充分展現成果，未來縣府也將持續推動，讓設計成為連結在地文化與產業發展的重要力量。

張縣長進一步指出，設計是翻轉城市美學與形象的重要關鍵，縣府自一零九年成立「YCDC雲林創意設計中心」，透過產官學合作，串聯外部資源、開拓市場連結，並提供技術更新與支援資訊，陪伴在地文創與設計產業成長。多年努力下，不僅讓雲林設計量能逐步累積，也榮獲日本Good Design Award及美國IAA Muse Creative Awards銀獎肯定。

文化觀光處長陳璧君指出，縣府希望透過設計翻轉雲林，並以設計驅動地方產業創生。在張麗善縣長帶領下，雲林近年在文化、觀光及產業設計領域累積豐沛能量，因此首度舉辦雲林設計週，期盼持續培育在地設計人才，深化與產業的合作，同時吸引不同領域人才來到雲林，激盪更多創新火花。

陳璧君處長表示，今年首度舉辦的「雲林設計獎」分為平面設計組與多媒體設計組，廣邀年滿十六歲、不限國籍與身分參賽，總獎金高達六十萬元。平面設計組共有兩百四十七組參賽，多媒體設計組則有四十八組作品參與，經過評審委員一連串的初審、複審以及激烈的討論，選出多件兼具文化深度與設計創意的優秀作品，充分展現設計轉譯地方特色與文化價值。