首屆雲林設計週登場 3場館展現文創實力

首屆雲林設計展選定縣內3場館舉辦「雲林風特展」，帶領民眾深度認識雲林文創實力。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內目前已有超過370家業者獲得「雲創點睛」、「雲林亮販點」等評選，充分展現縣內文創實力，因此縣府首度舉辦雲林設計週，今天除有20個首屆雲林設計獎得主外，即日起至12月28日在行啟記念館、雲林創意設計中心虎尾、斗六館舉辦「雲林風特展」。文觀處長陳璧君表示，盼展現雲林深厚的設計量能。

陳璧君表示，雲林縣文創底藴深厚，多年來雲創點睛、雲林亮販點及青年創新行動方案等徵選，到目前為止已有372家雲林在地業者獲選，為讓民眾感受雲林文創量能，首度開辦雲林設計獎，此獎項分為平面設計及多媒體設計組，盼參賽者用雲林為創作核心，用設計展現地方文化價值，兩組吸引296組作品參賽。

雲林設計獎平面組金獎由劉宇墨(右)獲得。(記者李文德攝)

陳璧君指出，兩組共選出20名得主，如平面組金獎是劉宇墨創作的「祝陣」，充分展現縣內各地深厚度陣頭文化； 多媒體組金獎則是黃繼賢創作的「巡白馬記」，則聚焦雲林客家族群歷史脈絡及地方記憶。

文觀處指出，為充分展現雲林設計實力，因此集結超過300家業者，分別在行啟記念館、雲林創意設計中心虎尾、斗六館舉辦「雲林風特展」，策展主題歸類行、生、聲、作4風及1處風土體驗區，更安排七場體驗活動，如檳榔炭杯墊、茄芷袋刺繡等手作，希望讓民眾可以深度體會雲林文創魅力。

縣長張麗善表示，為延續雲林設計週活動效益，明年也將推出「創意設計美學訓練實施計劃」，結合創意設計與美學素養，培育富有設計思維與跨域整合的人才。

