總獎金高達六十萬元，首屆雲林設計週盛大登場，張麗善親自頒獎展現雲林設計量能。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

首屆「雲林設計週」以「雲林風」為主軸，串聯「雲林設計獎」及「雲林文創聯合徵選」，廣邀文創工作者與青年設計師共襄盛舉。二十日於行啟記念館由縣長張麗善頒獎，並同步開箱《雲林風》特展，現場集結雲創點睛精品、雲林亮販點特色店家及青年創新行動成果，展現雲林深厚且多元設計能量。

張麗善指出，首屆雲林設計週不只是展覽，而是邀集許多在地鄉親共同參與，期透過設計力量，將在地文化、歷史、記憶、產業特色及豐富自然風景完整呈現。感謝各界踴躍參賽，其中平面設計共二四七組，多媒體設計四十八組，參與成果豐碩，所有獲獎單位與個人表現都十分傑出。

張麗善也特別感謝活動執行團隊的用心，以及所有評審委員的專業付出，《雲林風》特展十七至廿八日於行啟記念館展出，策展人的精心規劃，民眾可從多元角度、不同視野，看見雲林、理解雲林、認識雲林，感受雲林豐富多樣面貌。強調，設計是翻轉城市美學與形象重要關鍵，未來縣府也將持續推動，讓設計成為連結在地文化與產業發展重要力量。

文觀處長陳璧君說，希望透過設計翻轉雲林，並以設計驅動地方產業創生。首辦「雲林設計獎」分平面設計組與多媒體設計組，廣邀年滿十六歲、不限國籍與身分參賽，總獎金高達六十萬元。經評選出多件兼具文化深度與設計創意優秀作品，充分展現設計轉譯地方特色與文化價值。

文觀處補充，《雲林風》特展除展示今年雲林設計獎及文創聯合徵選成果，也規劃多場體驗活動，廿七、廿八日在文觀處前廣場舉辦YCDC文創市集，讓民眾透過展覽、市集與互動體驗，更貼近雲林文創與設計魅力。此外預告明年將推出「創意設計美學訓練實施計畫」，透過訓練課程與實作，培育具備設計思維及跨域整合能力青年人才，提升數位時代的競爭力。相關資訊請上「雲林創意設計中心」官方網站、粉專或「雲林縣政府文化觀光處」粉專洽詢。