首屆雲林設計週盛大登場 《雲林風》特展開箱
▲張麗善縣長等人共同開箱《雲林風》特展，邀請民眾十二月十七日-二十八日到斗六行啟記念館參觀，感受雲林文創的魅力。(記者劉春生攝）
雲林也有專屬的設計週！首屆「二零二五雲林設計週」以「雲林風」為主軸，串聯「雲林設計獎」及「雲林文創聯合徵選」，廣邀文創工作者與青年設計師共襄盛舉。今(二十)日上午於斗六行啟記念館舉行頒獎典禮，由縣長張麗善親自頒獎，並同步開箱《雲林風》特展，現場並集結雲創點睛精品、雲林亮販點特色店家及青年創新行動成果，展現雲林深厚且多元的設計能量。
縣長張麗善表示，這次雲林設計週不只是單一的展覽，而是邀集許多在地鄉親共同參與，希望透過設計的力量，將雲林在地的文化、歷史、記憶、產業特色，以及豐富的自然風景，一次完整呈現。她感謝各界踴躍參與競賽，其中平面設計共有兩百四十七組參賽，多媒體設計也有四十八組參與，成果豐碩；今天舉辦頒獎典禮，所有獲獎單位與個人表現都十分傑出。
張麗善縣長也特別感謝雲林設計週活動執行團隊的用心，以及所有評審委員的專業付出。她指出，《雲林風》特展自十二月十七日至二十八日於行啟記念館展出，在策展人精心規劃下，民眾可從多元角度、不同視野，看見雲林、理解雲林、認識雲林，感受雲林豐富多樣的面貌。雲林設計週雖然是首次辦理，但已充分展現成果，未來縣府也將持續推動，讓設計成為連結在地文化與產業發展的重要力量。
張縣長進一步指出，設計是翻轉城市美學與形象的重要關鍵，縣府自一零九年成立「YCDC雲林創意設計中心」，透過產官學合作，串聯外部資源、開拓市場連結，並提供技術更新與支援資訊，陪伴在地文創與設計產業成長。多年努力下，不僅讓雲林設計量能逐步累積，也榮獲日本Good Design Award及美國IAA Muse Creative Awards銀獎肯定。
文化觀光處長陳璧君指出，縣府希望透過設計翻轉雲林，並以設計驅動地方產業創生。在張麗善縣長帶領下，雲林近年在文化、觀光及產業設計領域累積豐沛能量，因此首度舉辦雲林設計週，期盼持續培育在地設計人才，深化與產業的合作，同時吸引不同領域人才來到雲林，激盪更多創新火花。
陳璧君處長表示，今年首度舉辦的「雲林設計獎」分為平面設計組與多媒體設計組，廣邀年滿十六歲、不限國籍與身分參賽，總獎金高達六十萬元。平面設計組共有兩百四十七組參賽，多媒體設計組則有四十八組作品參與，經過評審委員一連串的初審、複審以及激烈的討論，選出多件兼具文化深度與設計創意的優秀作品，充分展現設計轉譯地方特色與文化價值。
平面設計組獲得金獎作品為劉雨墨創作的《祝陣 Blessing Formatio》，雲林縣各地擁有深厚的陣頭文化底蘊，這些傳統在農業時代不僅是民眾的休閒娛樂，更承載了團結村民、祭祀與守護地方的功能，以視覺設計呈現台灣陣頭的莊嚴、神祕和節慶感，同時融入當代設計的細緻度；銀獎作品《西市網事：可攜帶的市場故事》以「農廢再生」為核心，選用農廢網、米袋與飼料袋等在地材料，轉化為符合斗六西市場日常需求的功能包款，設計強調材料再利用、地方生活脈絡與手工技藝的結合，呈現雲林市場文化與循環設計的可能性，並以實際製作探索永續在地的更多想像。
而銅獎作品《雲林之美系列郵票設計》拆解雲林的文化與歷史地景,以名勝古蹟、風土地產與名橋景色為發展,設計出九款來自雲林五個鄉鎮市具備觀光潛能與文化價值的特點，向大眾展現雲林純粹質樸的人文精神。
多媒體設計組則由黃繼賢創作的《巡白馬記》前導片榮獲金獎的肯定，《巡白馬記》前導片以影像設計作為文化再現的媒介，聚焦雲林客家族群的歷史脈絡與地方記憶，評審認為視覺影像敘事上展現高成熟度，透過歷史脈絡鋪陳與節奏得宜的旁白，引導觀眾逐步進入主題；雖然以預告片形式呈現，但在有限時長中仍成功營造懸念與張力，讓人對事件背景與後續發展產生強烈興趣。
銀獎作品《潮水記得》，以「潮水」作為切入視角，串連成龍濕地各地區的視覺畫面，形成清晰且具層次的敘事脈絡，搭配成熟細膩的音樂與影像編排，使觀者得以從多元角度重新認識成龍濕地的樣貌與價值。
獲得銅獎的作品《世代傳承 北港老塗獅》，主題聚焦於雲林北港「老爺鑼」的傳承故事，以訪談結合紀錄片形式，敘述雲林北港老爺鑼技藝的傳承故事，飽含情感，動人真摯，讓觀者感受到地方與人蘊含的巨大文化力量。
除設計競賽外，行之有年的「雲林文創聯合徵選」今年參與件數亦明顯成長，涵蓋「雲創點睛」精品認證、「雲林亮販點」特色店家及青年創新行動補助方案，展現雲林文創產業逐年累積的成果。入選夥伴將透過YCDC雲林創意設計中心實體與虛擬平台，推廣雲林多元豐富的文化樣貌。
今年獲得雲創點睛精品認證的作品包括：「瑩的幸福工坊」創作的《榮耀雙繞胸針》，「偶的家?徐建彰」的《唐伯虎點秋香》布袋戲偶，「秀惠拼布工房」運用高超的拼布技巧，創作《北港水道頭?十角水塔》、《雲嘉二尖山》，「季節角落工作室」以《雲彩飛揚?移印染絲毛長巾組》、《茶席上的對話?輕盈絲毛長巾系列》參與今年度的認證，擁有悠久歷史的「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」則以《白鶴獅》獲得認證；此外，「社團法人雲林縣心生活發展協會」的《蒜頭吊飾》、《哈密瓜側背包》，「踏踏休閒文創」研發的《精油純露擴香禮盒》，都是首度參與獲得認證的優秀作品。「央的刺繡工坊」則創作出咖啡紗飾品(包含項鍊、胸針、耳環)及錢包，「淺山植藝工作室」則運用檳榔探墨水及水泥材質，開發出《雲嶺?山水印》系列(包含潔手瓶、皂架、圓皂盤等六件作品)，「麻園社區發展協會」則將大量生產的竹子，研發出竹炭系列之線香、擴香石等作品。
「雲林亮販點」則有二十四間店家通過審查，包含DANKE奧地利廚房、花好囍月人文堂、Sotinn 滴所、天秀山莊餐廳民宿、小院青年等，通過認證店家遍及雲林縣內各鄉鎮，除了能在雲林創意設計中心看到相關店家介紹外，後續也將透過故事性的包裝，進行集體行銷。
獲得青年創新行動補助的單位共有七件，分別為「宏懿國際有限公司/風土新篇章，斗六柚來了」、「日升果園/日升文旦整體視覺再造與提升」、「崙背牛牛觀察家/畜背酷農文化設計：從牧場到生活的美學轉譯」、「文東食品/芝金耀潔：黃金工藝與味覺美學的極致演繹」、「淺山植藝工作室/循土．循農 計畫」、「央的刺繡工坊/以刺繡體驗重織雲林的文化紋理」、「林峻毅/探索雲林：四季平安」，發想的內容相當多元，充分展現雲林青年的創意無限。
文化觀光處補充表示，《雲林風》特展除展示今年雲林設計獎及文創聯合徵選成果外，也規劃多場體驗活動，並於十二月二十七、二十八日在文化觀光處前方廣場舉辦YCDC文創市集，讓民眾能透過展覽、市集與互動體驗，更貼近雲林文創與設計魅力。
為延續雲林設計週的能量，文觀處也預告明年將推出「創意設計美學訓練實施計畫」，結合創意設計與美學素養，透過訓練課程與實作活動，培育具備設計思維及跨域整合能力之青年人才，提升數位時代的競爭力。
相關活動資訊，請上「雲林創意設計中心」官方網站、臉書粉絲頁或「雲林縣政府文化觀光處」臉書粉絲頁洽詢。
