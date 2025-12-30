首屆雲林設計週設計力大爆發！用「雲林風」定義城市美學新視界

▲雲林設計力大爆發！首屆雲林設計週吸萬人參與，用「雲林風」定義城市美學新視界。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府為了陪伴雲林文創業者成長，鼓勵文創業者、設計者踴躍創作及思考創新作為，並更有效推廣雲林文創，首度與「YCDC雲林創意設計中心」攜手合作，舉辦「2025雲林設計週」活動，除了12/17(三)至12/28(日)於斗六行啟記念館、YCDC雲林創意設計中心(斗六館、虎尾館)舉辦《雲林風》特展，12/18(四)邀請顏伯駿大師深度分享《時間的形狀》，12/27(六)、12/28(日)更於文化觀光處前廣場舉辦「YCDC文創市集」活動，現場集結超過60攤市集攤商，活動期間湧入近萬人次參與，展現雲林設計新風貌。

廣告 廣告

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府在109年成立「YCDC雲林創意設計中心」，透過產官學三方深度合作，串聯外部資源、開拓市場連結，並提供技術更新與支持資訊，吸引優秀人才與青年移居回流，更可望催生新的產業發展可能性，讓雲林成為更具魅力的宜居城市。「YCDC雲林創意設計中心」成立以來，一路陪伴雲林文創業者成長，致力於推動設計進入在地產業鏈、青年創業輔導與品牌市場導入，國際獎項上也屢獲佳績，於2023日本 Good Design Award獲得「區域倡議與活動類」大獎、2025 美國 MUSE Creative Awards「文化活動類」銀獎，輔導品牌更入選2025臺灣文博會商品，YCDC透過展覽、工作坊、品牌輔導、市集與選物活動，重新定義設計在地方的價值，成立5年以來，YCDC平台已輔導超過40家青年創業與文創業者進行商品轉型與跨域媒合。

雲林縣文化觀光處陳璧君處長指出，雲林文化創意設計力是支持雲林在地文化、傳統產業轉型、特色觀光發展的重要力量，設計則是一個翻轉城市美學與形象的關鍵途徑，透過公部門自身做起，將設計美學融入日常，乃至於城市景觀之中，將乘載著人生美好的期盼。今(114)年首度舉辦的「2025雲林設計週」，是一場專屬於雲林的設計週活動，以「雲林風」為主軸，串聯「雲林設計獎」及「雲林文創聯合徵選」，透過設計競賽、特展、市集、講座等活動，廣邀設計界高手、文創業者、青年一同加入，讓設計美學充分展現雲林「深藏不露」的文化魅力。

「2025雲林設計週」自10月份徵選活動開跑以來，獲得大家熱烈的迴響，「雲林設計獎」共計近300件作品報名參賽，經過評審委員一連串的初審、複審以及激烈的討論，終於挑選出「平面設計組」、「多媒體設計組」共20組得獎作品，得獎作品從雲林縣的在地文化、歷史記憶、產業特色、自然環境或社會議題出發，藉由設計轉譯展現地方特色與文化價值；行之有年的「雲林文創聯合徵選」，在參加認證的件數也明顯提升，雲創點睛精品認證共有23件作品通過認證，雲林亮販點特色店家則有24間店家通過審查，充分展現雲林青年創意的青年行動補助方案，也有7組團隊獲得補助，支持雲林青年創造無限可能。

雲林縣文化觀光處陳璧君處長補充提到，「2025雲林設計週」在12/17(三)至12/28(日)來到活動最高峰，很感謝大家熱情參與這次「2025雲林設計週」活動，不論是《雲林風》特展、顏伯駿老師的大師講座或是「YCDC文創市集」，都帶來滿滿的人潮，12天的活動中，湧進近萬人次民眾。陪伴大家12場次的「YCDC文創市集」，更是睽違2年，再度回到文化觀光處舉辦，兩天的市集活動，將文化觀光處迴廊擠得水洩不通，約有數千人次參加，讓許多市集攤商荷包滿滿，提早完售；這次市集規模擴大，除了規劃60攤市集攤位外，表演節目安排上也更具巧思，有青年喜愛的實力派唱將，也有讓小朋友嗨翻的魔術泡泡秀，網路宣傳效益也是此次活動的另一大功臣，顯示出民眾對於「YCDC雲林創意設計中心」品牌的期待與支持。

「2025雲林設計週」活動雖然已經結束，但《雲林風》特展仍會持續展開，115/1/2(五)起至1/16(五)止，「雲林設計獎」得獎作品將移往虎尾建國眷村丁棟展出，「雲林文創聯合徵選」作品，則於YCDC雲林創意設計中心(斗六館、虎尾館)展示；此外，為迎接2026年，也歡迎民眾繼續遊賞雲林，睽違12年的跨年晚會在12/31(三)於雲林縣立田徑場盛大登場，邀請眾所期盼重磅卡司人氣韓團「HIGHLIGHT」等眾多大咖藝人，主打免門票入場即可享受國際級視聽饗宴；下半年大型活動–114/12/16-115/03/31糖都嘉年華已熱絡登場，2026新春活動一路玩到元宵節小過年系列活動，以及115/02/14-03/08的2026北港燈會也將開跑，還有雲東地區的古坑草嶺櫻花季115/02/17-03/01等主題式活動，歡迎全國遊客來到雲林深度踏訪，慢遊感受雲林美景及體認五感的森林療癒，感受雲林滿滿熱情。