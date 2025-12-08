首屆青漫獎得獎名單公布 明年1月頒獎

記者劉昕翊／綜合報導

為鼓勵青少年關注臺灣漫畫及投入創作，文化部今（114）年辦理首屆「青漫獎」，今（8）日公布得獎名單，團體組由桃園市立陽明高中以作品《About love, four leaf clover》獲得最高榮譽金獎；個人組則由國立羅東高中江翊丞以作品《傳聲筒》榮獲金獎。頒獎典禮將於明（115）年1月辦理，總獎金123萬元。

「青漫獎」總計受理超過250件作品報名，總計頒發47項獎項，團體組及個人組分別由桃園市立陽明高中《About love, four leaf clover》、國立羅東高中江翊丞《傳聲筒》獲得金獎，評審團表示，第1屆青漫獎或許不到最完美的狀態，但是一個開始，開啟一扇門，評審過程雖然頭痛，然而評完後，都欣慰能找到心目中的好作品，一如窺見門後瑰麗的風景。

文化部指出，首屆青漫獎團體組得獎作品反映青少年豐沛的漫畫創作能量，各組參賽團隊在表現技法、劇情設定及題材選擇上都別具細膩巧思與用心；個人組得獎作品則各自展現成熟的畫技與分鏡設定，並且透過精巧的劇情安排讓作品產生強烈的情感張力。

文化部強調，除頒獎典禮，接續也會針對青漫獎得獎者辦理辦理作品展覽、系列培力輔導課程，協助得獎者持續提升漫畫創作能力，銜接既有政策資源如漫畫獎勵金、金漫獎等獎勵措施，培育漫畫創作人才；後續更規劃結合金漫獎辦理相關活動，希望藉由獎項的榮譽和相關推廣活動，吸引更多青少年認識、關注臺灣漫畫，進而投入創作，促進臺灣漫畫產業長遠發展。

文化部今日公布首屆青漫得獎名單，114年首屆青漫獎團體金獎由桃園市立陽明高中《About love, four leaf clover》獲得。（文化部提供）

文化部今日公布首屆青漫得獎名單，114年首屆青漫獎個人金獎由江翊丞《傳聲筒》獲得。（文化部提供）

文化部今日公布首屆青漫得獎名單，並預計明年1月辦理頒獎典禮。（文化部提供）