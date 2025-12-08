首屆青漫獎得獎名單公布 明春頒獎

記者劉昕翊／綜合報導

為鼓勵青少年關注臺灣漫畫及投入創作，文化部昨日公布首屆「青漫獎」得獎名單，團體組由桃園市立陽明高中以作品《About love, four leaf clover》獲得最高榮譽金獎；個人組則由國立羅東高中江翊丞以作品《傳聲筒》榮獲金獎。頒獎典禮將於明年1月辦理，總獎金123萬元。

將頒47項獎項 反映豐沛創作能量

「青漫獎」總計受理超過250件作品報名，將頒發47項獎項。評審團表示，第1屆青漫獎或許不到最完美的狀態，卻是一個開始，開啟一扇門，評審過程雖然頭痛，但評完後，欣慰能找到心目中的好作品，一如窺見門後瑰麗的風景。

廣告 廣告

文化部指出，首屆青漫獎團體組得獎作品反映青少年豐沛的漫畫創作能量，各組參賽團隊在表現技法、劇情設定及題材選擇上，都別具細膩巧思與用心；個人組得獎作品則各自展現成熟的畫技與分鏡設定，並透過精巧的劇情安排讓作品產生強烈的情感張力。

首屆青漫獎團體金獎由桃園市立陽明高中《About love, four leaf clover》獲得。（文化部提供）

文化部昨日公布首屆青漫得獎名單，訂明年1月辦理頒獎典禮。（文化部提供）

首屆青漫獎個人金獎由江翊丞《傳聲筒》獲得。（文化部提供）