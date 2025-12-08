首屆青漫獎得獎名單公布 羅高學生獲個人組金獎

（中央社記者王寶兒台北8日電）以金漫獎向下延伸，文化部今年首度辦理「青漫獎」，吸引逾250件作品投件，得獎名單今天公布，個人組金獎由國立羅東高中江翊丞摘下，團體組由桃園市立陽明高中學生獲得金獎。

首屆青漫獎共有47獎項，總獎金達新台幣123萬元。以「傳聲筒」作品獲獎的江翊丞將獲4萬元獎金，而以「About love, four leaf clover」奪獎的桃園市立陽明高中學生將可獲15萬元。

評審團今天透過新聞稿表示，首屆青漫獎或許不到最完美的狀態，但是一個開始，開啟一扇門，評審過程雖然頭痛，然而評完後，都欣慰能找到心目中的好作品，一如窺見門後瑰麗的風景。

廣告 廣告

首屆青漫獎團體組得獎作品反映青少年豐沛的漫畫創作能量，各組參賽團隊在表現技法、劇情設定及題材選擇上都別具細膩巧思與用心；個人組得獎作品則各自展現成熟的畫技與分鏡設定，並且透過精巧的劇情安排讓作品產生強烈的情感張力。

評審團表示，現今全球娛樂產業中受歡迎的動畫、小說等IP中有一定的比例源頭來自「漫畫」改編，這幾年在多方努力下，「台灣漫畫」已逐漸被大眾看見，在此時辦理青漫獎，對於台漫「向下扎根」至青少年，並持續促進台灣漫畫產業的發展與可能性，別具重要意義。

首屆青漫獎完整得獎名單已公告於金漫獎官方網站，後續除頒獎典禮外，也會針對青漫獎得獎者辦理作品展覽、系列培力輔導課程，文化部將於2026年1月辦理頒獎典禮。（編輯：李亨山）1141208