首屆青漫獎扎根校園 李遠：迎接新台漫時代來臨

（中央社記者邱祖胤台北20日電）第1屆青漫獎今天在台北松山文創園區舉行頒獎典禮，文化部長李遠表示，希望這個獎從年輕人開始，一代接著一代接續台灣漫畫的力量，迎接新台漫時代的來臨。

李遠致詞表示，他在漫畫家敖幼祥建議下，參考日本「高知．漫畫甲子園」從高中就開始培養漫畫創作經驗，因此文化部自去年開始推動「青漫獎」，讓台漫扎根校園。

李遠表示，明年文化部將辦理國際漫畫大展，慶祝10年有成的「新台漫時代」來臨。李遠說：「台灣文化都是一代接一代往前走，你們一定可以看到台漫開花結果的時刻。」

廣告 廣告

李遠回顧自己的成長階段，歷經父母不准小孩看漫畫的年代，認為漫畫不是藝術創作，但許多漫畫家仍為一整代人留下美好回憶；到了1980年代又有一波台漫興起，有四格漫畫、水墨漫畫，其中敖幼祥「烏龍院」幾乎人手一冊，不過接下來日本漫畫進來，台灣孩子開始看日漫，甚至韓漫。

然而台漫的創造力從未間斷，台灣漫畫如接力一般持續創作，李遠表示，他就是在一次又一次的漫畫活動中，感受到漫畫家在艱難環境中展現自信。他舉例漫畫家常勝的話，「以前他不敢告訴別人他是做什麼的，到後來他終於可以告訴別人『我是漫畫家』。」

李遠表示，現在台漫已走向全世界，有些漫畫可以賣出10多個國家的版本，此外台灣漫畫還可以在總統府展出，「這些我從來不敢想像」。李遠說，台漫不只GL、BL，還有歷史、地理及武俠，類型非常多元，甚至比日、韓等亞洲國家還多，「我們一點都不必看輕自己」。

首屆青漫獎個人組金獎由國立羅東高中學生江翊丞以「傳聲筒」獲得，故事刻畫主角守護患有不治之症的兒時玩伴，即使知道結局是什麼，依舊陪伴對方、談著無法實現的夢。

團體組金獎則由桃園市立陽明高中學生以「About love, four leaf clover」獲得，故事描述一段密切的友誼，因一方接受家庭事業的傳承，雙方為了「四葉草之丘」而產生距離，友誼面臨考驗，最終兩顆心再度擁抱。

第1屆青漫獎得獎作品將自3月13日起展出，地點在國家漫畫博物館東側園區。（編輯：張雅淨）1150120