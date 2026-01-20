首屆青漫獎頒獎典禮 文化部長李遠：年輕世代一定會看見「新臺漫時代」來臨

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部今（20）日於松山文創園區5號倉庫舉辦「第1屆青漫獎頒獎典禮」，表揚在漫畫創作上展現優異潛力與創意表現的青少年學子。「青漫獎」由「金漫獎」向下延伸辦理，首屆即吸引全臺各地超過250件作品參賽，經由國內資深漫畫家、編輯及相關從業人員組成的評審團審慎評選，最終選出47個獎項，總獎金達123萬元。

首屆青漫獎頒獎典禮 文化部長李遠：年輕世代一定會看見「新臺漫時代」來臨

文化部長李遠表示，臺灣漫畫曾經歷經多次起落的年代，他生長的1950到60年代，雖然是個家長覺得漫畫不是藝術創作的年代，但是如《諸葛四郎》等漫畫「每個人都在看」。到了1980年代，則有敖幼祥的《烏龍院》因為太熱門不斷印製，印到機器壞掉的盛況。而這些年代中，也曾有因為政府禁令，以及後來日漫的興起，面臨了臺漫的蕭條時刻。

廣告 廣告

首屆青漫獎頒獎典禮 文化部長李遠：年輕世代一定會看見「新臺漫時代」來臨

李遠說，他曾在前年爭取預算時說，「給我兩年時間，我會讓臺灣漫畫超越日韓」，而引起臺下某些立委的訕笑。但是如同常勝曾說，以前他不敢告訴別人他是什麼，現在他終於可以說「我是漫畫家」；如今臺灣漫畫已經可以走向全世界，甚至從去年起，在總統府持續展出一檔又一檔的臺灣漫畫展覽，「我們一點都不要看輕自己」。

李遠表示，臺灣自2018年開始臺漫的各項支持政策，包含創作補助、金漫獎、國家漫畫博物館等，首屆的青漫獎也在敖幼祥建議參考日本「高知・漫畫甲子園」，從高中開始培養漫畫創作的經驗，於去年開始推動，明（2027）年文化部將辦理國際漫畫大展，慶祝10年有成的「臺灣新臺漫時代」來臨。「臺灣文化都是一代接一代往前走」，李遠鼓勵所有的年輕人，「你們一定可以看到臺漫開花結果的時刻」。

本屆團體組金獎由桃園市立陽明高中以《About love, four leaf clover》作品獲獎，在題材發想、敘事節奏與團隊合作上展現高度完成度；個人組金獎則由國立羅東高中學生江翊丞以《傳聲筒》作品榮獲獎項，透過成熟的分鏡設計與情感鋪陳，呈現出令人印象深刻的敘事張力，充分展現青少年創作者的創作實力。獲獎學生來自全國12個縣市，最遠的是屏東縣民生家商、屏榮高中的學生團隊，除得獎學生與獲獎學校代表外，許多家長也到場應援支持。

個人組金獎江翊丞除了感謝父母的支持及評審的肯定，已經很有漫畫家話少風格的他說，「我不太擅長表達，所以我想說的話，我會留在我的畫裡面」。團體組金獎桃園市立陽明高中得主呂詠琦說，可以跟自己的夥伴畫到最後沒有放棄，這就是非常奇蹟的時刻；陳韋彤則說，創作是一件美好的事，「繪畫不論什麼時候都帶給我幸福，今後我也要一直創作下去」。

本次頒獎典禮特別邀請歷屆金漫獎獲獎者、具代表性漫畫創作者及漫畫產業貴賓共襄盛舉，並由青漫獎評審、漫畫家或編輯，包含敖幼祥、常勝、阮光民、李隆杰、韋宗成、謝東霖、日下棗、每日青菜、狼七、曾建華、大粒、黃思蜜等擔任頒獎人，象徵臺灣漫畫世代傳承的精神與價值。

日下棗說，青漫獎代表的是國家願意把支持放到更前面，象徵的更不只是一座獎，而是讓青少年感受到「你們的創作是有價值的，你們的夢想是值得被認真對待的」。去年「金漫大獎」得主狼七今日也成為頒獎人，他鼓勵大家，未來一定會畫得比現在更好，技術也會越來越純熟，而唯一能讓自己持續下去的是「熱情」，要找到熱情的方法只有一個，「不要懷疑自己，繼續畫下去」。每日青菜也鼓勵所有喜歡創作的同學，人類有趣的地方就在於創作力，「用心體會你周遭的一切，對於你的創作會非常有幫助」。

評審常勝以1分鐘時間分享得獎作品「有多厲害」，他說，一支廣告通常只有30秒，所以必須在30秒內讓人印象深刻、久久不忘。青漫獎只有1-4頁篇幅，這次的得獎者都能在4頁的篇幅內，有頭有尾、敘事清晰的說完一整個故事，還能打動人心、令人動容，甚至落淚。這即使是對一個職業漫畫家來說，都是非常大的挑戰，「恭喜得獎者，你們都交出了很棒的作品」。

「青漫獎」重要推手敖幼祥則說，「高中生太了不起了」。他回憶自己高中時，從海專轉學到復興美工，一邊讀書一邊在動畫公司打工，雖然建立起許多基礎功，甚至畫過《科學小飛俠》，但是都是在幫忙代工。他也經歷過出版都要送審的年代，曾經故意以寫錯字的方式，以避免圖畫被刁難。也曾被父親質疑畫圖養得活自己嗎？但他以實力證明「我是個蠻厲害的人」。敖幼祥說，如今臺漫出版遍地開花，獲得社會認同，青漫獎則代表又往前一步，連高中生都能受到師長及家長的肯定，「這是多麼不容易的事」。他以韓國《黑白大廚》運用精緻拍攝手法將韓國料理呈現世人眼前，提升烹飪行業層次的例子鼓勵所有年輕人，「努力表達內心想法」，並分享自己的座右銘，「畫一張是一張」，如果不畫，別人永遠看不到。

文化部表示，為延續培育青少年漫畫創作者，後續也會結合系列培力輔導課程及政策資源，陪伴並培育青年漫畫創作者，厚植新生代的創作能量。此外，自3月13日起，國家漫畫博物館東側園區將同時辦理第1屆青漫獎得獎作品展，以及第16屆金漫大獎展，歡迎大眾前來欣賞臺灣漫畫的多元面貌，更多活動資訊請上金漫獎官網查詢