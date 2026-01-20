首屆青漫獎頒獎典禮 桃園陽明高中奪團體組金獎

桃園市立陽明高級中等學校師生以《About love, four leaf clover 》獲「青漫獎-團體組金獎」，並發表得獎感言。(文化部提供)

文化部長李遠（左）頒發「青漫獎-個人組金獎」予江翊丞《傳聲筒》。(文化部提供)

「第1屆青漫獎頒獎典禮」今（20）日舉行，文化部長李遠（前排右7）、漫畫家敖幼祥（右6）、常勝（左7）等出席力挺，鼓勵青少年學子繼續在漫畫創作上展現優異潛力與創意。(文化部提供)

文化部今天（20日）舉辦「第1屆青漫獎頒獎典禮」，表揚在漫畫創作上展現優異潛力與創意表現的青少年學子。首屆即吸引全臺各地超過250件作品參賽，最終選出47個獎項，總獎金達123萬元。

本屆團體組金獎由桃園市立陽明高中以《About love, four leaf clover》作品獲獎，在題材發想、敘事節奏與團隊合作上展現高度完成度；個人組金獎則由國立羅東高中學生江翊丞以《傳聲筒》作品榮獲獎項，透過成熟的分鏡設計與情感鋪陳，呈現出令人印象深刻的敘事張力，充分展現青少年創作者的創作實力。獲獎學生來自全國12個縣市，最遠的是屏東縣民生家商、屏榮高中的學生團隊，除得獎學生與獲獎學校代表外，許多家長也到場應援支持。

個人組金獎江翊丞除了感謝父母的支持及評審的肯定，已經很有漫畫家話少風格的他說，「我不太擅長表達，所以我想說的話，我會留在我的畫裡面」。團體組金獎桃園市立陽明高中得主呂詠琦說，可以跟自己的夥伴畫到最後沒有放棄，這就是非常奇蹟的時刻；陳韋彤則說，創作是一件美好的事，「繪畫不論什麼時候都帶給我幸福，今後我也要一直創作下去」。

文化部長李遠表示，臺灣漫畫曾經歷經多次起落的年代，他生長的1950到60年代，雖然是個家長覺得漫畫不是藝術創作的年代，但是如《諸葛四郎》等漫畫「每個人都在看」。到了1980年代，則有敖幼祥的《烏龍院》因為太熱門不斷印製，印到機器壞掉的盛況。而這些年代中，也曾有因為政府禁令，以及後來日漫的興起，面臨了臺漫的蕭條時刻。

李遠部長說，他曾在前年爭取預算時說，「給我兩年時間，我會讓臺灣漫畫超越日韓」，而引起臺下某些立委的訕笑。但如今臺灣漫畫已經可以走向全世界，甚至從去年起，在總統府持續展出一檔又一檔的臺灣漫畫展覽，「我們一點都不要看輕自己」。

李遠部長表示，臺灣自2018年開始臺漫的各項支持政策，包含創作補助、金漫獎、國家漫畫博物館等，首屆的青漫獎也在敖幼祥建議參考日本「高知・漫畫甲子園」，從高中開始培養漫畫創作的經驗，於去年開始推動，明（2027）年文化部將辦理國際漫畫大展，慶祝10年有成的「臺灣新臺漫時代」來臨。李遠部長鼓勵所有的年輕人，「你們一定可以看到臺漫開花結果的時刻」。

文化部表示，為延續培育青少年漫畫創作者，後續也會結合系列培力輔導課程及政策資源，陪伴並培育青年漫畫創作者，厚植新生代的創作能量。此外，自3月13日起，國家漫畫博物館東側園區將同時辦理第1屆青漫獎得獎作品展，以及第16屆金漫大獎展，大眾可前往欣賞臺灣漫畫的多元面貌，更多活動資訊請上金漫獎官網查詢。