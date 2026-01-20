首屆青漫獎頒獎 台灣青少年漫畫創作展新世代實力

「第1屆青漫獎頒獎典禮」今（20）日舉行，文化部長李遠（前排右7）、漫畫家敖幼祥（右6）、常勝（左7）等出席力挺，鼓勵青少年學子繼續在漫畫創作上展現優異潛力與創意。（圖／文化部）

文化部於今（20）日舉辦首屆「青漫獎」頒獎典禮，表揚在漫畫創作具有優異潛力的青少年學子。「青漫獎」由「金漫獎」向下延伸辦理，共吸引全台超過250件作品參賽，經漫畫家、編輯及相關從業人員組成的評審團審慎評選，最終選出47個獎項，總獎金達123萬元。

文化部長李遠表示，台灣漫畫歷經多次起落，從1950至60年代的《諸葛四郎》，到1980年代敖幼祥的《烏龍院》，曾因政府禁令及日漫興起而面臨蕭條，但如今台漫已有實力走向國際。

李遠強調，自2018年起，台漫持續獲得政策支持，包括創作補助、金漫獎及國家漫畫博物館，青漫獎也參考日本「高知・漫畫甲子園」，自高中階段培養創作人才。明（2027）年文化部將舉辦國際漫畫大展，慶祝「台灣新台漫時代」10周年。

本屆團體組金獎由桃園市立陽明高中以《About love, four leaf clover》獲得，作品在題材發想、敘事節奏及團隊合作上表現出色；個人組金獎則由國立羅東高中江翊丞以《傳聲筒》奪得，分鏡設計成熟、情感鋪陳深刻。獲獎學生來自全台12個縣市，包括屏東縣最遠的參賽隊伍，現場家長與師長皆到場支持。江翊丞表示，「我想說的話，我會留在我的畫裡面」。陽明高中學生呂詠琦說，「能和夥伴畫到最後沒有放棄，這是奇蹟的時刻」，陳韋彤則表示，創作帶來幸福，「今後也會一直創作下去」。

典禮邀請歷屆金漫獎得主及漫畫產業貴賓參與，包括敖幼祥、常勝、阮光民、日下棗等擔任頒獎人，象徵台漫世代傳承。敖幼祥回憶自身經歷，從代工漫畫到出版受限時代，他以實力證明自己，如今台漫出版普及，青漫獎則讓高中生也能獲得肯定。他鼓勵年輕創作者「努力表達內心想法」，並以座右銘「畫一張是一張」勉勵大家，只有付諸創作，才能讓世界看見。

文化部表示，為延續培育青少年漫畫創作者，後續也結合系列培力輔導課程及政策資源，陪伴並培育青年漫畫創作者，厚植新生代的創作能量。此外，自3月13日起，國家漫畫博物館東側園區將同時辦理第1屆青漫獎得獎作品展，以及第16屆金漫大獎展，歡迎大眾前來欣賞台灣漫畫的多元面貌，更多活動資訊請上金漫獎官網查詢。

