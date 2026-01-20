首屆青漫獎頒獎 看見「新台漫時代」生力軍

文化部20日舉辦首屆「青漫獎」頒獎典禮，吸引全台超過250件學生作品參賽，不僅展現年輕創作者的創意與實力，也讓外界看見「新台漫時代」的生力軍。

文化部今年首度設立「青漫獎」，由既有的「金漫獎」向下延伸辦理，首屆即吸引來自全台各地超過250件作品參賽。經由國內資深漫畫家、編輯及相關從業人員組成的評審團審慎評選，最終選出47個獎項，總獎金達新台幣123萬元。

個人組金獎由國立羅東高中學生江翊丞以作品《傳聲筒》奪得，獲得4萬元獎金。該作品描繪對離世好友的思念，評審肯定其成熟的分鏡設計與細膩的情感鋪陳，展現高度的敘事張力與創作實力。江翊丞坦言，這是一個悲傷的故事，他認為悲劇特別容易觸動人心，而這也是他創作生涯中的第一個獎項，對從小立志成為漫畫家的他而言，是極大的鼓勵與意外驚喜。江翊丞說：『沒有，完全沒有（想到得獎），我覺得最多就是佳作拿5千塊就可以回家。』

本屆團體組金獎則由桃園市立陽明高中以作品《About love, four leaf clover》獲得，獎金15萬元。評審讚許該作品在題材發想、敘事節奏及團隊合作上展現高度完成度。兩位合力創作的學生呂詠琦與陳韋彤領獎時難掩興奮。陳韋彤表示：『(原音)創作是一件好的事情，繪畫不論什麼時候都帶給我幸福，今後我也要繼續創作下去。』

頒獎典禮也邀請多位資深漫畫家擔任頒獎人，包括敖幼祥與韋宗成，勉勵年輕創作者把握學生時代大量創作的時光，勇敢畫出心中真正想說的話，這些作品都將成為未來創作的重要養分。



首屆「青漫獎」團體組金獎由桃園市立陽明高中以《About love, four leaf clover》作品獲獎。左起老師蔡沄諼、頒獎人漫畫家敖幼祥、學生呂詠琦、陳韋彤。(江昭倫 攝)

文化部長李遠在首屆「青漫獎」頒獎典禮致詞時，回顧台灣漫畫的起伏歷程，並鼓勵年輕世代對本土漫畫抱持信心。李遠表示，他上任文化部長後，曾向立委喊話「給我兩年，讓台灣漫畫超過日本漫畫」，即使一度遭到嘲笑，他仍深信長期努力終將開花結果。近年在政策扶植下，愈來愈多台灣漫畫家的作品成功輸出國際，甚至進入總統府展出。

談及設立「青漫獎」的初衷，李遠坦言主要受到敖幼祥建議啟發，仿效日本從高中階段培育漫畫新血。首屆即收到200多件作品，成果超乎預期。他指出，自2018年政府推出相關獎補助政策後，台灣漫畫整體動能逐步被帶動，如今再加上「青漫獎」，跨出第一步後就會有下一步，他相信現在的年輕世代，未來一定能看見台漫超越日本的那一天。李遠說：『(原音)我實在非常感動，因為台灣的文化都是一代接一代，大家往前走……跨出第一步以後，永遠會有第二步、第三步，也許開花結果是10年後、20年後，但我希望大家能夠看得到這個結果。』

李遠最後也預告，文化部將於2027年舉辦國際漫畫大展，慶祝「台灣新台漫時代」十週年。(編輯：宋皖媛)