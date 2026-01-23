首屆青漫獎 頒47獎項

文化部長李遠主持首屆青漫獎頒獎典禮，與會貴賓敖幼祥、常勝、阮光民等人及得獎者大合照。

▲文化部長李遠主持首屆青漫獎頒獎典禮，與會貴賓敖幼祥、常勝、阮光民等人及得獎者大合照。

文化部長李遠日前主持於松山文創園區舉辦的「第一屆青漫獎頒獎典禮」，表揚在漫畫創作上展現優異潛力與創意表現的青少年學子。「青漫獎」由「金漫獎」向下延伸辦理，首屆即吸引全臺各地逾二五○件作品參賽，經邀請資深漫畫家、編輯及相關從業人員組成評審團審慎評選，最終選出四十七個獎項，總獎金達一二三萬元。本次頒獎典禮特別邀請歷屆金漫獎獲獎者、具代表性漫畫創作者及漫畫產業貴賓共襄盛舉，並邀請敖幼祥、常勝、阮光民、李隆杰、謝東霖、韋宗成、日下棗、狼七、每日青菜、曾建華、大粒、黃思蜜等擔任頒獎人，象徵臺灣漫畫世代傳承的精神與價值。

文化部長李遠表示，臺灣漫畫曾經歷多次起落的年代，他生長的一九五○到六○年代，雖然是個家長覺得漫畫不是藝術創作的年代，但是如《諸葛四郎》等漫畫「每個人都在看」。到了年代，則有敖幼祥的《烏龍院》因為太熱門不斷印製，印到機器壞掉的盛況。而這些年代中，也曾有因為政府禁令，及後來日漫的興起，面臨了臺漫的蕭條時刻。

李遠說，他曾在前年爭取預算時說，「給我兩年時間，我會讓臺灣漫畫超越日韓」，而引起臺下某些立委的訕笑。但是如同常勝曾說，以前他不敢告訴別人他是什麼，現在他終於可以說「我是漫畫家」；如今臺灣漫畫已經可以走向全世界，甚至從去年起，在總統府持續展出一檔又一檔的臺灣漫畫展覽，「我們一點都不要看輕自己」。

李遠表示，臺灣自二○一八年開始臺漫的各項支持政策，包含創作補助、金漫獎、國家漫畫博物館等，首屆的青漫獎也在敖幼祥建議參考日本「高知·漫畫甲子園」，從高中開始培養漫畫創作的經驗，於去年開始推動，明年文化部將辦理國際漫畫大展，慶祝十年有成的「臺灣新臺漫時代」來臨。「臺灣文化都是一代接一代往前走」，李遠鼓勵所有的年輕人，「你們一定可以看到臺漫開花結果的時刻」。

本屆團體組金獎由桃園市立陽明高中以《About love, fourleaf clover》作品獲獎，在題材發想、敘事節奏與團隊合作上展現高度完成度；個人組金獎則由國立羅東高中學生江翊丞以《傳聲筒》作品榮獲獎項，透過成熟的分鏡設計與情感鋪陳，呈現出令人印象深刻的敘事張力，充分展現青少年創作者的創作實力。本屆獲獎學生來自全國十二個縣市，最遠的是屏東縣民生家商、屏榮高中的學生團隊，除得獎學生與獲獎學校代表外，許多家長也到場應援支持。