首屆"世界原住民運動會"開幕 10國1100名選手齊聚交流

生活中心／綜合報導

2025世界原住民族傳統運動會，週三在屏東正式開幕，這是台灣第一次主辦國際級原住民族運動賽事。這次邀請了來自台灣、帛琉、馬紹爾等十個國家，28支代表隊，超過1100名選手齊聚，以運動為共同語言，展開交流。

台灣之光陳念琴和賴主恩，將手中聖火不息，精神永傳聖火，傳遞給舉重女神郭婞淳，由郭婞淳點燃聖火，也代表。活動主持人：「點燃聖火。」世界原住民族傳統運動會，10號在屏東縣立來義高中正式開幕，也是台灣第一次主辦國際級原住民族運動賽事。這次邀請來自台灣、帛琉、馬紹爾等十個國家，28支代表隊，超過1100名選手齊聚在台灣。

世界原住民族傳統運動會10日在屏東舉行開幕儀式，由舉重女神郭婞淳點燃聖火。（圖／民視新聞）原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur：「希望能夠藉由這次的運動會，讓彼此更加的緊密，不只是為了在競賽中贏得榮耀，我們是更為了文化傳承，還有認同共同來努力。」賽程總共三天，選手們將挑戰十項傳統競技，包含射箭、鋸木、拔河、摔角等等，呈現不同族群的身體記憶，以及技藝脈絡。

世界原住民族傳統運動會10日在屏東舉行開幕儀式，活動中滿滿表演。（圖／民視新聞）屏東縣長周春米：「本次運動會不僅是一場，體育的競技，更是一個促進，世界原住民族文化交流，深化相互理解的平台，我們期待透過競賽與交流，讓不同國家的原住民族，彼此看見彼此連結。」開幕演出由多名原住民族音樂人，包含戴曉君、MATZKA、阿爆等等，還有千人大會圍舞、煙火以及無人機表演，象徵世界原住民族以最生動的方式在台灣齊聚一堂。

















原文出處：首屆「世界原住民族傳統運動會」開幕 10國1100名選手齊聚

