首屆「健康飲食實踐獎」 共創營養新「食」代

營養是健康的重要基石，為營造健康飲食支持環境，國民健康署今(114)年首次舉辦「健康飲食實踐獎」競賽活動，參賽主題聚焦於「健康餐食」，鼓勵餐飲業者及通路業者設計及提供符合健康飲食原則的美味餐食，共同引領全民邁向健康飲食新潮流。活動已正式開跑，報名截止日期為11月19日。

獲獎單位將獲頒獎金及獎狀，並受邀出席頒獎典禮暨記者會。

報名連結：(https://pse.is/8b4a8y

外食人口眾多，業者扮演健康推動要角

國人外食比例高，餐飲業者在國人飲食型態中扮演關鍵角色。現代人生活忙碌，三餐外食比例高，常有鹽、糖、飽和脂肪和熱量攝取過多，但蔬果、膳食纖維等食用不足，導致體重過重或肥胖等健康問題。

廣告 廣告

國民健康署期望藉由邀請餐飲業者及通路業者，透過食材選用、烹調方式、減少糖鹽等使用，提供美味又健康營養之餐食，讓民眾外食也能安心享受健康選擇。

健康飲食實踐獎招募說明會開跑 邀請業者共襄盛舉

為了讓各界瞭解「健康飲食實踐獎」活動內容，國民健康署至11月12日前共辦理9場招募說明會，說明參賽簡章內容並解答相關問題，歡迎餐飲業者、通路業者等實際販售餐食的業者踴躍參加。獲獎單位將獲頒獎金及獎狀，並受邀出席頒獎典禮暨記者會。國民健康署將透過貼文、短影音等多元媒體與數位平台，向社會大眾介紹獲獎餐食的特色與故事，共同推廣健康飲食理念。「健康飲食實踐獎」即日起開放報名至11月19日止，歡迎踴躍報名參加，秀出您的健康餐食。

相關活動資訊請參考國民健康署官網

(https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=128&pid=19523)

或至活動網頁掃描QR Code報名

廣告 廣告

（https://contest.bhuntr.com/tw/aqrdsd7kuxeuvz00yi/）

健康飲食實踐獎網頁

活動客服LINE@

更多好食課文章

健康專欄

好食課原文連結