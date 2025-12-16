首屆"共益與鏈結高峰會"登場 共創永續合作鏈

生活中心／綜合報導

經濟不景氣，不少公益團體募款不易，十分好公益平台，今天舉辦第一屆共益與鏈結高峰會，邀請企業和公益團體面對面媒合，了解彼此需求，找到適合的合作對象，讓企業、公益團體攜手做公益，希望創造永續的合作鏈。









歲末年終，不少公益團體舉辦募款活動，為了不讓公益團體到處找資源，十分好公益平台，舉辦第一屆「永續媒合會」，讓8家公益團體，和33家企業面對面媒合，了解彼此需求，找到合作對象，建立永續的合作鏈。台灣世界展望會會長李紹齡：「我今天帶回去的感動是，展望會我想不只今天在分享的內容，可以跟大家有一些的學習，最重要的是我看到，很多的機構在這邊，他們可以對資源這件事情有盼望。」

第一屆共益與鏈結高峰會，舉辦永續媒合會（圖／民視新聞）

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純：「與其我們自己去找，如果有這樣子的媒合會的話，我們可以透過這樣子的平台，不一定只有贊助金錢這種方法，我覺得更好的是合作。」除了媒合會還舉辦論壇，請來台灣世界展望會會長李紹齡、資誠永續發展服務副總經理蔡佳芸，以及十分好公益平台的永續長黃鼎翎，分享經驗，讓公益團體從被支持者，成為企業的夥伴。

台灣世界展望會會長李紹齡（圖／民視新聞）十分好公益平台的永續長黃鼎翎：「然後讓企業了解他們，透過每一家的簡報之後，然後來看看哪一家，符合我這個企業的需求，然後去達到媒合的目標。」企業、公益團體聯手做公益，就是希望發揮一加一大於二的效應。

